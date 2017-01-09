Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини культури Новини культури У Буському районі працюють стаціонарні пункти обігріву Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01



Станом на 10 січня у Буському районі працюють 10 стаціонарних пунктів обігріву. Про це повідомили журналісту Буського медіа порталу у Буській райдержадміністрації. «Стаціонарні пункти обігріву працюють у постійному режимі. Тут можна зігрітися, перепочити, отримати першу медичну допомогу. У Буському районі стаціонарні пункти розташовані у навчальних, медичних закладах, кафе», - зазначив у коментарі нашому виданню керівник апарату Буської РДА Євген Кичурчак.

Ці пункти обігріву призначені, насамперед, для надання допомоги соціально незахищеним верствам населення та тим людям, яким за різних обставин загрожує переохолодження. Подаємо адреси стаціонарних пунктів обігріву у Буському районі: с. Йосипівка с. Йосипівка Олеська лікарня смт. Олесько Школа №1 вул Шевченка, 81 с. Ожидів Школа с.Ожидів с. Кізлів Школа с.Кізлів м.Буськ м. Буськ, вул. Львівська, 77 Буська ЦРЛ с. Заводське Школа с. Заводське смт. Красне смт. Красне, Вул .Золочівська, 6 Школа №1 смт.Красне смт. Красне смт. Красне, вул. Заводська, 12 с. Андріївка Школа с.Андріївка с. Петричі Школа с.Петричі

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