Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





У п'ятницю, 18 листопада, депутат Львівської обласної ради Петро Жукровський разом з головою Буської районної організації ветеранів України Володимиром Луженцовим побували в Навчальному центрі Національної гвардії, що в місті Золочеві. На плацу вишикувався весь особовий склад нацгвардійців на чолі з полковником Михайлом Куликом.

Починаючи з 2014 року Буський район дуже тісно співпрацює з військовими – проводяться уроки мужності, змагання, концертні програми. Останнім спільним заходом був Міжнародний фестиваль в селі Задвір’я, на який був запрошений духовий оркестр.

Цього дня грамотою Львівської обласної ради був нагороджений начальник навчального центру полковник Кулик Михайло Вікторович.

Спеціальна подяка була оголошена від Консула Польщі начальнику військового оркестру Богдану Павловичу Ружицькому, за виконання військово-патріотичних пісень, а особливо за виконання польської пісні на фестивалі. А також було вручено подарунок.

Грамотою ради ветеранів Буського району нагороджено майора Москаленка Володимира Олександровича за розгортання пункту агітації на фестивалі.

Такою ж грамотою нагороджений прапорщик Поліщук Сергій Андрійович.

Варто відзначити, що в навчальному центрі облаштовується клас для капеланів, який із січня 2017 року розпочне свою роботу. Для облаштування класу від громади церкви св.Юрія, де є настоятелем о.Андрій Баглай, було передано освячену ікону та подарунок.

Мирослав ТИМЧИШИН, фото автора