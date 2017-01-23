Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





135 мільйонів гривень довготермінового кредиту надасть Європейський банк реконструкції та розвитку провідному продуктовому рітейлеру – групі компаній "Рукавичка". Цей кредит, зі строком погашення у 6 років, допоможе компанії відкрити ще 42 нових магазини по усій території західної України, модернізувати та підвищити енергоефективність у всіх діючих магазинах, розширити логістичний центр, і, що важливо, створити додатково 1000 робочих місць.

Відповідну угоду між ТзОВ ТВК "Львівхолод" та Європейським банком реконструкції та розвитку підписали сьогодні, 20 січня, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер та Богдан Козак – президент ТзОВ ТВК "Львівхолод".

"Присутність у регіоні Європейського банку реконструкції та розвитку дає чіткий сигнал бізнесу та інвесторам: Львівщина є регіоном із позитивним інвестиційним кліматом, - зазначив очільник області Олег Синютка. - Щодо "Львівхолоду": ця компанія першою отримала кредит в українській валюті для української компанії за рахунок ресурсів ЄБРР. Це знакова подія, яка демонструє Львівщину як регіон, у якому динамічно розвивається бізнес. І ще одне: 70% товару, які реалізовуються через мережу "Львівхолод" – товари від місцевих виробників. Таким чином "Львівхолод" дає величезний поштовх для розвитку малих і середніх товаровиробників. Саме ця компанія стала на Львівщині промоутером середнього та дрібного бізнесу і дає можливість нашим підприємцям виходити на ринок".

Своєю чергою директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер, відзначив роботу Львівської облдержадміністрації у керунку покращення інвестиційного клімату у регіоні.

"Це дає можливість групі компаній "Рукавичка", а також іншим підприємствам, рости та розвиватися, - додав він. - Хочу зазначити, що саме цей проект створює велику кількість робочих місць і генерує великі надходження до бюджету області. І ми це цінуємо. Але особливим приводом для радості і гордості є те, що даний проект – наш перший досвід, наше перше фінансування у національній валюті".

Також Шевкі Аджунер наголосив на тому, що впровадження цього проекту свідчить про постійну підтримку України та Львівщини зокрема: "Ми сподіваємось, що ми й далі поглиблюватимемо наше партнерство не лише з "Рукавичкою", а й іншими компаніями".

"Ми домовились про те, що департамент економічної політики Львівської ОДА надасть представництву ЄБРР в Україні перелік пропозицій, які б ми хотіли реалізувати у рамках приватно-публічного партнерства між громадами, бізнесом та ЄБРР, - додав Олег Синютка. - Для нас важливими є два напрямки: альтернативна енергетика та розвиток оптоволоконної мережі. Це необхідно для того, щоб у кожному населеному пункті люди могли за допомогою електронної послуги отримати такий самий сервіс як і у Львові".