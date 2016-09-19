Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
Звіт мистецьких колективів Бущини "Галицька Венеція пісенно славить Волю рідної землі"
У Львівській обласній філармонії відбулося двогодинне мистецьке дійство - звіт творчих колективів Бущини під назвою «Галицька Венеція пісенно славить Волю рідної землі» в рамках проведення заходів з нагоди 25-ї річниці Незалежності Української держави.
Данська компанія на Яворівщині будує новий цех із виробництва мяких меблів
За словами директора підприємства Назара Притули, на цьому підприємстві виготовлятимуть м’які меблі різної конфігурації для європейського ринку. "Нові потужності дадуть можливість створити нові робочі місця.


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Правоохоронні органи
Правоохоронні органи

На Львівщині мешканці перекрили рух важковаговим автомобілям

Нравится
Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

Блокування триває з учорашнього вечора, через те, що селом Яблунівка пролягає шлях до Радехівського цукрового заводу. У час сезону збору цукровий буряків, рух важковагового транспорту став інтенсивнішим, ще й додачу водії перевищують швидкість, тому людям урвався терпець. З вчорашнього вечора люди перекрили дорогу.

На зустріч з громадою приїхав голова Буської РДА Петро Мороз.

“Незадовільний стан автодороги Буськ – Вузлове на відрізку, що проходить територією Яблунівської сільської ради Буського району, викликає справедливе обурення з боку жителів села Яблунівка – зазначається в офіційному повідомленні Буської РДА, – Буська райдержадміністрація спільно з агропідприємством, яке активно використовує даний відрізок автодороги для перевезення сільськогосподарської продукції, дійшли згоди щодо необхідності в найкоротші терміни провести ямковий ремонт дороги Буськ – Яблунівка. РДА вживатиме необхідні заходи, аби у найближчій перспективі було проведено капітальний ремонт дорожнього покриття на зазначеному відрізку шляху автодороги Буськ-Вузлове.”

Знімок Євген Ярема


Російськомовну версію публікації ви можете прочитати тут.

Версія для друку
Інші публікації розділу Правоохоронні органи

Кількість переглядів - 551


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  