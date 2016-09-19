Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині мешканці перекрили рух важковаговим автомобілям
Блокування триває з учорашнього вечора, через те, що селом Яблунівка пролягає шлях до Радехівського цукрового заводу. У час сезону збору цукровий буряків, рух важковагового транспорту став інтенсивнішим, ще й додачу водії перевищують швидкість, тому людям урвався терпець. З вчорашнього вечора люди перекрили дорогу.
На Львівщині селяни вимагають в агрофірми дотримання екологічних норм
Мешканці Кізлова скаржаться на дії агрофірми «Захід-Агро МХП ПАТ «Миронівський хлібопродукт», яка з гелікоптера скропила невідомою речовиною соняшникове поле. Селяни стверджують: від цього хворіють городина, садові дерева і люди. Кізлівчани вимагають в агрофірми дотримання екологічних норм.


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Правоохоронні органи

На Львівщині мешканці перекрили рух важковаговим автомобілям

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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

Блокування триває з учорашнього вечора, через те, що селом Яблунівка пролягає шлях до Радехівського цукрового заводу. У час сезону збору цукровий буряків, рух важковагового транспорту став інтенсивнішим, ще й додачу водії перевищують швидкість, тому людям урвався терпець. З вчорашнього вечора люди перекрили дорогу.

На зустріч з громадою приїхав голова Буської РДА Петро Мороз.

“Незадовільний стан автодороги Буськ – Вузлове на відрізку, що проходить територією Яблунівської сільської ради Буського району, викликає справедливе обурення з боку жителів села Яблунівка – зазначається в офіційному повідомленні Буської РДА, – Буська райдержадміністрація спільно з агропідприємством, яке активно використовує даний відрізок автодороги для перевезення сільськогосподарської продукції, дійшли згоди щодо необхідності в найкоротші терміни провести ямковий ремонт дороги Буськ – Яблунівка. РДА вживатиме необхідні заходи, аби у найближчій перспективі було проведено капітальний ремонт дорожнього покриття на зазначеному відрізку шляху автодороги Буськ-Вузлове.”

Знімок Євген Ярема


Російськомовну версію публікації ви можете прочитати тут.

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