Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Блокування триває з учорашнього вечора, через те, що селом Яблунівка пролягає шлях до Радехівського цукрового заводу. У час сезону збору цукровий буряків, рух важковагового транспорту став інтенсивнішим, ще й додачу водії перевищують швидкість, тому людям урвався терпець. З вчорашнього вечора люди перекрили дорогу.

На зустріч з громадою приїхав голова Буської РДА Петро Мороз.

“Незадовільний стан автодороги Буськ – Вузлове на відрізку, що проходить територією Яблунівської сільської ради Буського району, викликає справедливе обурення з боку жителів села Яблунівка – зазначається в офіційному повідомленні Буської РДА, – Буська райдержадміністрація спільно з агропідприємством, яке активно використовує даний відрізок автодороги для перевезення сільськогосподарської продукції, дійшли згоди щодо необхідності в найкоротші терміни провести ямковий ремонт дороги Буськ – Яблунівка. РДА вживатиме необхідні заходи, аби у найближчій перспективі було проведено капітальний ремонт дорожнього покриття на зазначеному відрізку шляху автодороги Буськ-Вузлове.”

Знімок Євген Ярема