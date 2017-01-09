Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Вчора, 11 січня в приміщенні адмінбудинку райради відбулись так звані «громадські слухання» щодо врегулювання вартості пасажирських перевезень за участю керівництва РДА, голів місцевих рад та перевізників. Про громадське слухання не повідомили ні мешканців району, ні незалежних журналістів нашого видання, ні депутата обласної ради. Оголошення про громадські слухання на офіційному сайті РДА ніде не було оприлюднено. З приводу цього депутат обласної ради Петро Жукровський звернувся до голови Львівської ОДА Олега Синютки. Подаємо текст звернення:

Голові Львівської ОДА

п.О.Синютці

Щодо «громадських слухань» про регулювання цін на пасажирські перевезення без участі журналістів та громадських організацій

Депутатське звернення



Висловлюю Вам свою щиру повагу. Мене як голову депутатської фракції партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» у Львівській обласній раді турбує ситуація щодо ініційованих Львівською ОДА «громадських слухань» про регулювання цін на пасажирські перевезення.

Я, як член Комісії з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури, а також депутат обраний від Буського району маю безпосереднє відношення до контролю та до формування політики організації пасажирських перевезень в районі та області в цілому. Однак не був запрошений на відповідний захід в Буському районі 11.01.2017 р., згідно затвердженого Вами графіку. Про проведення цих обговорень про регулювання ціни на пасажирські перевезення ніде не було оголошення (для ЗМІ, ГО тощо). Водночас через обласні ЗМІ вже доведено, що на міжміських автобусних маршрутах вартість одного пасажиро-кілометра має зрости на 10% (при мінімальній вартості проїзду 5 гривень), а на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах впроваджується зональний тариф (при мінімальній вартості проїзду 5 гривень).

Зважаючи на суспільний резонанс, звертаюсь до Вас, шановний Олеже Михайловичу, з проханням проводити зазначені обговорення з громадськістю виключно у спосіб передбачений законом (в межах компетенції РДА та ОМС), з чітким та доступним доведенням до населення нормативної бази та шаблонів економічного розрахунку вартості пасажирських перевезень, а щодо обговорень, які за Вашим графіком відбулися з порушенням норм публічності, прошу доручити повторні обговорення.

Окрім того, прошу Вас зобов'язати голову Буської РДА на всі громадські слухання запрошувати всі громадські організації та незалежних журналістів, які є в Буському районі та хочуть приймати активну участь у розвитку району, а по даному факту прошу витребувати пояснення, які громадські організації та незалежні журналісти були присутні на громадських обговореннях 11.01.2017р.

Прошу повідомити про результат розгляду даного питання і прийняті згідно нього рішення.

З повагою, П.Жукровський

Від редакції: Як стало відомо, на вчорашньому «громадському слуханні» перевізники озвучили ціни на проїзд для пасажирів. Відтак, мінімальний проїзд до 5 км коштуватиме 5 грн, від 5 до 10 км – 6 грн; від 10 до 15 км – 9 грн, 15-20 км – 12 грн, 20-25 км – 15 грн; 25-30 км – 18 грн; 30-35 км – 20 грн; 35-40 км – 22 грн; 40-45 км – 24 грн; 45-50 км – 25 грн.