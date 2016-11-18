Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

У вівторок, 20 грудня, до Львова приїздить лідер "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі. Про це повідомили у прес-службі організації.
В рамках візиту будуть проведені зустрічі з молоддю та активною частиною громадянського суспільства.
"Приходьте знайомитись! Знаємо, у вас багато питань щодо того, як ми будемо розбудовувати країну нашої мрії, Михайло дасть на них відповіді. Окрім того це нагода подивитись один одному в очі, згуртуватись і разом навести порядок в нашій країні", - йдеться у повідомленні.
Зустріч з Михайлом Саакашвілі відбудеться 20 грудня, о 18.00,
в актовому залі 1-го навчального корпусу НУ "Львівська політехніка" (вул. Карпінського 2/4) Вхід вільний.