Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Політика Політика Львів відвідає екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01



У вівторок, 20 грудня, до Львова приїздить лідер "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі. Про це повідомили у прес-службі організації. В рамках візиту будуть проведені зустрічі з молоддю та активною частиною громадянського суспільства.

"Приходьте знайомитись! Знаємо, у вас багато питань щодо того, як ми будемо розбудовувати країну нашої мрії, Михайло дасть на них відповіді. Окрім того це нагода подивитись один одному в очі, згуртуватись і разом навести порядок в нашій країні", - йдеться у повідомленні.

Зустріч з Михайлом Саакашвілі відбудеться 20 грудня, о 18.00,

в актовому залі 1-го навчального корпусу НУ "Львівська політехніка" (вул. Карпінського 2/4) Вхід вільний.

Інші публікації розділу Політика

Кількість переглядів - 0

Йде завантаження... Йде завантаження...

Залишити коментар Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.

Просимо вас шанувати людей та їхній час! Ваше ім’я: * Ваша пошта: Коментар: * Введіть символи: * Поновити МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :



