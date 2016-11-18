Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Львів відвідає екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі
У вівторок, 20 грудня, до Львова приїздить лідер "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі. Про це повідомили у прес-службі організації.
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Політика

Львів відвідає екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

У вівторок, 20 грудня, до Львова приїздить лідер "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі. Про це повідомили у прес-службі організації.

В рамках візиту будуть проведені зустрічі з молоддю та активною частиною громадянського суспільства.
"Приходьте знайомитись! Знаємо, у вас багато питань щодо того, як ми будемо розбудовувати країну нашої мрії, Михайло дасть на них відповіді. Окрім того це нагода подивитись один одному в очі, згуртуватись і разом навести порядок в нашій країні", - йдеться у повідомленні.
Зустріч з Михайлом Саакашвілі відбудеться 20 грудня, о 18.00, 
в актовому залі 1-го навчального корпусу НУ "Львівська політехніка" (вул. Карпінського 2/4) Вхід вільний.


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