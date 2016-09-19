Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Останні дні мешканці селища Красне та прилеглих сіл жваво обговорюють появу пропозиції щодо утворення Глинянської громади. Людей збурило можливе приєднання до цієї громади селища Красне та інших прилеглих сіл. Щодо цього поширюється різноманітна інформація, тому хочу розповісти усе, як було в хронологічному порядку.

Перша інформація про внесення змін до «Перспективного плану формування територій громад Львівської області», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015р. №1158-р, з’явилася на нараді з головами РДА у Львівській обласній державній адміністрації 18 серпня цього року, де зазначалось про створення Глинянської громади куди входили населені пункти Буського району.

На другий день 19 серпня така інформація була підтверджена документально. А саме, від Департаменту фінансів Львівської ОДА у фінансове управління Буської РДА надійшов лист про те, що Департамент фінансів облдержадміністрації надсилає новий Пропонований склад об’єднаних територіальних громад, який буде врахований під час підготовки проекту рішення обласної ради про внесення змін до перспективного плану утворення об’єднаних територіальних громад області, затвердженого вищезгаданим розпорядженням Кабінету Міністрів України. Та в даному листі здивував додаток з пропозиціями, які, очевидно, Департаменту фінансів подав Офіс реформ Львівщини. У розділі «Буський район» зазначено Буську міську та Олеську селищну громади. Красненська громада відсутня (!). Проте, у розділі «Золочівський район» зазначена Глинянська громада, куди увійшли селище Красне, а також населені пункти Мармузовицької (Андріївської), Балучинської, Задвір’янської, Куткірської, Полтв’янської, Сторонибабської та Утішківської місцевих рад Буського району. На внесення подібної пропозиції не те, що згоди не давала жодна місцева громада Буського району, а не було проведено елементарних консультацій на рівні місцевої влади.

Отримавши такі документи, я у цей самий день зателефонував до керівника Офісу реформ Львівщини, радника голови ОДА Віталія Корецького, розмова з яким, м’яко кажучи, здивувала. Спочатку Віталій Корецький розказував про неспроможність Красненської громади, але коли я запитав чи буде вона спроможніша, якщо до єднається до слабших економічно Глинян, аргументованої відповіді не отримав. Натомість керівник Офісу реформ Львівщини почав звинувачувати голову Красненської селищної ради Миколу Чучмана в тому, що той не ініціює об’єднання Красненської громади. На моє питання чи це покарання за такі дії голови селищної ради, пан Корецький зауважив, що такі пропозиції є не його особистими, а спільним рішенням, проте відповідь на питання з ким саме є спільним отримати не вдалося. На моє відверте запитання чи можна цю проблему ліквідувати в зародку і відкликати таку пропозицію, щоб не виходила навіть на сесію обласної ради, Віталій ствердної відповіді не дав, лише повторював, що Глинянська громада саме в такому форматі буде перспективною. Телефонні розмови з обласними чиновниками з боку голови РДА Петра Мороза в цей день щодо недопущення прийняття таких змін закінчувались так само як і мої. В результаті я вирішив виносити цю проблему на сесію районної ради, особисто в цей самий день написав проект звернення Буської районної ради до керівництва обласної ради, ОДА та Офісу реформ і надіслав всім депутатам облради кого знав, включаючи і голову Олександра Ганущина. Особисто телефонував депутату облради Петру Жукровському та селищному голові Миколі Чучману.

22 серпня дане звернення було одноголосно підтримане на Президії районної ради, де депутат Михайло Гаєвський також підтвердив, що володіє такою інформацією ще з четверга, і що потрібно з тим щось робити. Очевидно наш стукіт в усі двері, як збоку ради так і з боку РДА, почав давати результати. В середу, 24 серпня о 18 годині за день до сесії районної ради відбулася зустріч голови Буської РДА Петра Мороза з головою ОДА Олегом Синюткою, на якій останній підтвердив те, що не буде подавати проект змін до Перспективного плану, у якому Красненська громада з навколишніми селами входить у склад Глинянської. Однак 25 серпня на сесії Буської райради було все ж прийняте звернення до очільників області щодо неприпустимості приєднання Красненської громади до Глинянської. Основне, на чому наполягали усі депутати – це те, що жодні подібні зміни (які б вони не були) не можуть пропонуватися без рішення місцевих громад по факту. У цьому і полягає основний принцип демократії і Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Додатково зазначу, що через певний час керівник Офісу реформ Віталій Корецький зателефонував сам і запевнив, що жодних подібних змін не буде пропонуватися і що це вони просто хотіли порахувати фінансову спроможність. Але на моє запитання, чому такої розмови не відбулося у п’ятницю 19 серпня, чому мене тоді не запевнили, що таких пропозицій на сесію облради подано не буде і стверджували що Красненська громада не спроможна, тому буде Глинянська, Віталій Корецький зрозумілої відповіді не дав. Лише те, що вони, мовляв, тоді не мали розрахунків? Але, я особисто знаю, що розрахунки Красненської громади Офіс реформ Львівської області мав ще у 2015 році. Тому особисто впевнений, що якби ми не звернули уваги на це питання, то Глинянська громада у вищезазначеному складі була б винесена на сесію облради.

Додатково хочу роз’яснити, що Перспективний план формування територій громад Львівської області, який затверджений розпорядженням КМУ є наразі лише рекомендацією до об’єднання. Згідно закону об’єднані громади на даний час можуть бути створені лише добровільно і лише після рішень кожної громади, яка погодилась на об’єднання. Без таких рішень об’єднання не можливе. Проте володію інформацією, що у владних кабінетах на київських пагорбах розробляють новий проект закону «Про державний устрій» (можлива видозмінена назва). У даному законі планується уже «силою» утворити об’єднані громади на усій території України. Але що візьмуть за основу для цього об’єднання? Звісно розпорядження КМУ «Про затвердження перспективного плану територій громад».

То ж, як співається у відомій пісні – «Дай нам Боже розум».

Богдан ГЛОВА,

голова Буської районної ради