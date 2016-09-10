Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Спортивні новини

У Львові до 25-річчя незалежності України запустять ракети

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Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01

Сьогодні, 23 серпня, о 20:00 в центрі Львова урочисто відкривається Чемпіонат світу з ракетомодельного спорту. Україна – один із головних претендентів на перемогу и конкурент для провідних технологічних країн. 
Як повідомив директор Чемпіонату світу з ракетомодельного спорту 2016, CIO компанії Noosphere Михайло Рябоконь, цього року Україна приймає спортсменів з 19 країн світу. Найбільші команди представляють лідерів космічної галузі – США та Китай, а останньою заявку на участь підтвердила Румунія. 
З самого ранку ракетомоделісти проводять тренувальні старти на льотному полі та тестують двигуни. Ввечері на проспекті Свободи в честь відкриття Чемпіонату пройде святковий концерт із лазерним шоу та виступами львівських музичних і танцювальних колективів. 
24 серпня, в перший день змагань, відбудуться запуски космічних моделей із курячим яйцем всередині, яке повинне залишитися неушкодженим до самої посадки. Після цього почнуться офіційні змагання в різних класах ракет. Крім того, глядачі зможуть безкоштовно взяти участь у святкових боях жовтою та блакитною фарбами від компанії Holiplay та запустити в небо китайські ліхтарики. 
Ракетомодельний спорт – це конструювання та запуск космічних моделей. Саме він став першим кроком у кар’єрі багатьох спеціалістів NASA, а також національних космічних агентств і військово-промислової галузі різних держав. 
«Конкуренцію очікуємо високу, але і в нашої команди чудові шанси – цього року у збірній України 29 спортсменів із досвідом міжнародних змагань. Ми постаралися зробити Чемпіонат не тільки видовищним, але й цікавим для відвідування всією родиною, тому запланували різні майстер-класи та зони розваг для дітей і дорослих», – зазначив Михайло Рябоконь.
У 2015 році на Чемпіонаті Європи з ракетомодельного спорту, який також проходив у Львові, Україна стала кращою з 14 країн, завоювавши в загальному заліку 27 медалей (14 золотих, 6 срібних, 7 бронзових) і титул абсолютного чемпіона. 

 


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