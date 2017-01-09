Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Дорогі надбужанці!

Щиросердечно вітаю Вас із Святом Водохреща, із Богоявленням!

Усією українською родиною зустрічаємо третє велике свято, яке завершує цикл різдвяних віншувань, – Святе Богоявлення. Вклоняємось Йорданській воді, що охрестила Божого Сина, віримо у її цілющу, всеперемагаючу, життєдайну силу, з нетерпінням чекаємо її благодатних крапель у своїх домівках та на собі.

Тож нехай життєстверджуюча сила Божої любові дасть мир і спокій Україні, а вселенська сила свяченої води принесе нам перемогу, змиє ворожі дії, стане джерелом життєвої наснаги, впевненості у намірах та справах.

Тож бажаю усім Вам із краплями свяченої води долучитися до Божої благодаті, отримати здоров’я духовне та тілесне, очиститись від зла та скверни.

Із світлим святом, із великою радістю вітаю усю нашу надбужанську громаду, усіх українців! І нехай нас Бог береже та направляє на добру дорогу, дарує нам щастя, здоров’я та многії літа!

Христос родився! Славимо його!