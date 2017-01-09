Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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[2017-01-09 17:40:37] коля ЗА****И!!!!!! ...

[2017-01-09 17:37:13] Доктор Синяк Что это??! ...

[2016-11-18 21:37:56] Анатолій Чомусь ветеранів-аграріїв в Буському районі ...

[2016-11-14 16:29:31] Степан 2 Комунальники мали працювати у посиленому ...

[2016-11-14 16:18:13] Степан А ніхто не подумав,а чим ...

Огляд
На Львівщині виявлено факти незадовільного утримання доріг у зимовий період
Інспектори з дорожнього нагляду Буського відділення поліції Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області разом з журналістами «Буського медіа порталу» здійснили обстеження автодоріг у Буському районі.
Районний захід до Дня Соборності України відбудеться в Буській ДМШ
Відкриваючи засідання, очільник району Петро Мороз ознайомив присутніх з районним Планом по відзначенню у 2017 році Дня Соборності України, закликав посадовців на високому організаційному рівні провести заходи, мета яких ще більше консолідувати громадян навколо ідеї єдності нашої держави, виховання, особливо у молодого покоління бущан, патріотизму та гордості за героїчне минуле та сьогодення Українського народу.


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Новини Буська » Звернення до влади
Звернення до влади

Вітання голови райдержадміністрації Петра Мороза з Хрещенням Господнім і Богоявленням

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Дорогі надбужанці! 
Щиросердечно вітаю Вас із Святом Водохреща, із Богоявленням!
Усією українською родиною зустрічаємо третє велике свято, яке завершує цикл різдвяних віншувань, – Святе Богоявлення. Вклоняємось Йорданській воді, що охрестила Божого Сина, віримо у її цілющу, всеперемагаючу, життєдайну силу, з нетерпінням чекаємо її благодатних крапель у своїх домівках та на собі.

Тож нехай життєстверджуюча сила Божої любові дасть мир і спокій Україні, а вселенська сила свяченої води принесе нам перемогу, змиє ворожі дії, стане джерелом життєвої наснаги, впевненості у намірах та справах.
Тож бажаю усім Вам із краплями свяченої води долучитися до Божої благодаті, отримати здоров’я духовне та тілесне, очиститись від зла та скверни.
Із світлим святом, із великою радістю вітаю усю нашу надбужанську громаду, усіх українців! І нехай нас Бог береже та направляє на добру дорогу, дарує нам щастя, здоров’я та многії літа!

Христос родився! Славимо його!


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