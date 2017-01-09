Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Будемо вважати, що сам факт Вашого бажання замовити, купити і поставити пластикові вікна хорошої якості в собі будинок, квартиру або офіс вже має місце бути. Залишаються відкритими лише малесенькі питання...Як правильно вибрати правильні пластикові вікна? Які пластикові вікна краще ставити? З чого почати пошук? З кращої назви віконного ПВХ профілю? З фурнітури для пластикових вікон? З конфігурації склопакета? З питання, де можна замовити і купити якісні пластикові вікна? З пошуку і вибору перевіреної на якість і рівень сервісу фірми з хорошою репутацією, виробляє і встановлює надійні відмінні пластикові вікна? ДАВАЙТЕ РОЗБЕРЕМОСЬ РАЗОМ!

Вибір профілю для пластикових вікон.

Почнемо з питання важливості вибору тієї чи іншої марки віконного ПВХ профілю для щасливого і багаторічної експлуатації Ваших хороших і правильних пластикових вікон. Який же профіль для пластикових (пвх) вікон краще?

Може, Вам це здасться дивним, але абсолютно кожна профільна ПВХ система для виготовлення металлоластиковых вікон має право на життя, тобто право на впевнене місце в тому чи іншому вікні ПВХ того або іншого приміщення. Іншими словами, КОЖНОГО МАТЕРІАЛУ - СВОЄ ЗАСТОСУВАННЯ! В даному факті ви можете самостійно переконатися, завітавши на фірму Завод вікон та дверей. Завод виготовляє металопластикові двері Львів на новому сучасному обладнанні. Виробник зможе запорпонувати найкращі ціни в регіоні. Звертайтеся до консультанта за порадою. І не чекайте від нас поділу профілів на «якісні (німецькі)» і на «бог знає які (не німецькі)». Головне, щоб у питанні який найкращий профіль вибрати для своїх пластикових вікон Ви розібралися,які розміри та конфігурації вікон він може з успіхом «потягнути», а який - ні.

Наприклад, глухе або з невеликою створочкой віконце, та ще й у не надто престижному приміщенні впевнено можна замовляти будь полегшеного віконного 3-х камерного або 5-ти камерного ПВХ профілю (з товщиною зовнішньої стінки від 2.5 мм). І хоч супер-пупер склопакет в нього вставляйте - пластикове вікно буде з успіхом виконувати свої обов'язки дуже довго! Але якщо віконце має приємно великі розміри з шириною стулки, наприклад, більше 750мм і висотою, наприклад, більше 1500мм, та ще й десь на поверсі, відкритому вітровим навантаженням, то варто побоюватися замовляти і купувати пластикове вікно з полегшеного профілю! Справа в тому, що ймовірність того, що більш тонкостінний віконний профіль в такому пластиковому вікні з часом викрутиться «гвинтом» або зігнеться дугою, різко зростає. До речі, насамперед це стосується балконних і терасових дверей (з-за висоти стулки)! Адже не просто так в країнах Європи при будівництві нових житлових будинків не дозволяється використовувати полегшені пластикові віконні профілі з товщиною зовнішньої стінки менше

Правда, після прояснення теми необхідної і достатньої товщини зовнішньої стінки ПВХ профілю для вікон, вперед виступає питання товщини і конфігурації АРМУВАННЯ, який виробники вікон з пластика зобов'язані вставляти у віконні профілі перед початком складання готового металопластикового вікна. Адже від товщини і конфігурації "металу" теж громной мірою залежить стабільність геометрії віконних стулок від сезону до сезону...І ось тут теж треба чітко розуміти, що хто ж буде вставляти більш дороге товсте армування (від 1.4 мм до 2 мм) у тонкостінні віконні профілю, які використовують насамперед для пропозиції набагато більш дешевих пластикових вікон? Правильно. Ніхто.

Йдемо далі. Практично кожну господиню цікавить візуальна характеристика віконних ПВХ профілів, зокрема їх ГЛЯНЦЕВІСТЬ. Хоч це характеристика й не бозна-яка. Тут слід зауважити, що чим дешевше профіль, тим ймовірність мати глянсову поверхню на своїх пластикових вікнах все менше і менше.

Йдемо далі. У кожному пластиковому вікні присутні так звані віконні ущільнювачі і ми б настійно радили Вам звернути увагу на їх тип. Адже саме від працездатності, пружності і "довжині життя" віконних ущільнювачів у величезній мірі залежить необхідна герметичність пластикового вікна в цілому! До речі, той чи інший тип ущільнювача для пластикових вікон має свій термін експлуатації... від 5 до 15 років... До того ж коэкструдированные ущільнювачі («вваренные» в профіль) можна поміняти тільки замість з вікном...та й вкатанные ущільнювачі - теж не «фонтан емоцій» (спробуйте-но їх виколупати і якісно звільнений паз закатати нову гуму). Виходячи зі сказаного, радимо Вам вибрати ті профілі для виробництва Ваших правильних пластикових вікон, які мають безпроблемну знімну гумку - тобто ущільнювачі EPDM.

Металопластикові вікна з 5-ти камерного профілю замовити і купити в Києві Йдемо далі. Трьох або 5-ти камерний віконний профіль вартий Ваших нових пластикових вікон? Тут слід зауважити, що нова будівельна норма по Києву та Київській області для світлопрозорих конструкцій, діє з 2008 року, вимагає від будь-якого вікна, в тому числі і пластикового, коефіцієнта опору теплопередачі не менше 0.6м2*С/Вт. І цієї будівельної нормі відповідає практично будь-3-х камерний віконний ПВХ профіль разом із вставленим у нього армуванням...чи Варто переплачувати за 5-ти камерний пластиковий профіль? Вважаємо, що в деяких випадках варто, оскільки він, як мінімум, красивий, потужний і в нього можна вставити більш теплі і товсті склопакети (якщо в таких виникне потреба чи просто бажання). За іншою інформацією про переваги металопластикових вікон з 5-ти камерних віконних ПВХ профілів приїжджайте до нас в офіс!

Ну і наприкінці хотілося б попросити Вас прочитати ще статтю про склад ПВХ профілю для виготовлення пластикових вікон і додати, що для якісного складу навіть тонкостінного віконного ПВХ профілю необхідно, щоб у нього «доповідали» при його екструзії всі необхідні модифікатори, стабілізатори та інші компоненти в ДОСТАТНЬОМУ та ЗБАЛАНСОВАНОМУ кількості. Що можуть гарантувати тільки визнані профільні марки з хорошою репутацією. НЕДЕШЕВІ.

Який вибрати склопакет?

А що робити зі склопакетами? Які склопакети підійдуть саме Вашим хорошим пластиковим вікнам?

Наприклад, навіщо на холодному (не обігрівається) балконі встановлювати двокамерні або енергозберігаючі склопакети, якщо роль такого скління полягає зовсім не в збереженні тепла, ніким і нічим не виробляється на цьому балконі? А чи варто ставити двокамерні або інші енергозберігаючі склопакети в так званий балконний блок (балконні двері з вікном), якщо сам балкон вже засклений? Адже навіть при найпростіших (однокамерних) остеклениях балконного блоку і балкона кімнату від вулиці відокремить аж 4 скла! Причому між другим і третім склом буде величезна повітряна "подушка" товщиною в ширину самого балкона! Але, може, балкон виходить на пекучу південну сторону і потрібна сонцезахист?...Або для збільшення житлової площі кімнати Ви вирішили знести балконний блок і винести теплі підлоги (або просто батарею) на балкон?...Або Ваші вікна виходять на жваву автомобільну трасу, замучившую Вас шумом?...Варіантів побажань до Ваших хорошим пластикових вікон може бути безліч! І в кожному конкретному випадку тільки індивідуальна консультація зможе Вам підказати кращий варіант склопакетів для Ваших конкретних пластикових вікон. Головне - щоб Ваші найкращі склопакети були зроблені з гідного скла марки М1 або М0 товщиною мінімум 4мм відповідальними стеклопакетчиками, не які заощаджують на технології виробництва склопакетів!

А яку фурнітуру для хороших пластикових вікон Вам варто вибрати?

Взагалі-то тут все просто...Адже Вам всього лише потрібно, щоб Ваше пластикове (металопластикове) вікно дуже довго і без проблем відкривалося, закривалося, откидывалось і микропроветривало приміщення? Так ці опції легко забезпечує будь-брендовий європейська фурнітура - будь то Siegenia, або GU (не серії Uni-Jet), або MACO, або ROTO (серії NT), або Winkhous Autopilot , або того ж рівня інші віконні брендові європейські фурнітури. Мабуть, питання вибору фурнітури для своїх пластикових вікон - це єдине питання, яким Вам особливо морочитися не варто. Головне - щоб виробник готових вікон встановив в достатній кількості всі необхідні для Ваших конкретних пластикових вікон фурнітурні вузли, передачі і зачепи, причому точно в ті місця, де вони повинні знаходитися.