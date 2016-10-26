Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Право на проведення відповідно до законодавства перевірок платників податків надає контролюючим органам п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України. Згідно з п.п. 78.1.7 п.78.1 ст. 78 Кодексу обставиною, наявність якої надаватиме контролюючому органу право на проведення документальної позапланової перевірки, може бути, зокрема, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, подання заяви про зняття з обліку платника податків. При цьому, п. 78.2 ст. 78 Кодексу визначає, що обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться за зверненням такого платника податків.Свою допомогу для Вас може запропонувати перевести для посольства

У відповідністю з абзацом сьомим частини першої ст. 5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон) зняття з обліку платників єдиного внеску - фізичних осіб - підприємців здійснюється органами фіскальної служби на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку.

Право проводити документальні перевірки у фізичних осіб - підприємців звітів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску органи доходів і зборів використовують відповідно до положень ст. 13 Закону. Такі перевірки проводяться у порядку, встановленому Кодексом.

Враховуючи зазначене, використання контролюючими органами права на проведення документальних позапланових перевірок платників податків – фізичних осіб, у тому числі і у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, має здійснюватися за наявності визначених Кодексом обставин.

Разом з тим, згідно з п. 54.3 ст. 54 Кодексу контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію.

Отже, у разі наявності визначених Кодексом обставин для проведення документальної позапланової перевірки фізичної особи – підприємця, у тому числі і у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої особи, податкової інформації, яка може свідчити про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, про порушення вимог законодавства контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тощо керівник контролюючого органу приймає рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків – фізичної особи, яке оформлюється наказом.

Також згідно з абзацом другим п.п. 65.10.8 п. 65.10. ст. 65 Кодексу державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ