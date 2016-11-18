Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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1 грудня 1991 року відбувся Всенародний референдум
24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР переважною більшістю голосів ухвалила Акт проголошення незалежності України та створення самостійної Української держави – України.
У відділі культури та туризму відбувся захід «Сьогодні - 25-а річниця референдуму про незалежність України»
Сьогодні, 1 грудня, виповнюється 25 років Всеукраїнського референдуму щодо незалежності України. У відділі культури та туризму Буської РДА відбулася акція, присвячена цій доленосній події.


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Історія нашого краю

У відділі культури та туризму відбувся захід «Сьогодні - 25-а річниця референдуму про незалежність України»

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Сьогодні, 1 грудня, виповнюється 25 років Всеукраїнського референдуму щодо незалежності України. У відділі культури та туризму Буської РДА відбулася акція, присвячена цій доленосній події. Головний спеціаліст відділу культури Ігор Стефанюк зробив короткий екскурс в історію. Він нагадав, що 1 грудня 1991 року на виборчі дільниці прийшло близько 32 мільйонів громадян (84% внесених у списки), з них майже 29 мільйонів (90,35%) підтвердили Акт проголошення незалежності України.

В Криму за незалежність проголосували 54,19 відсотка громадян, у Севастополі – 57,07 відсотка, у Донецькій, Луганській, Одеській та Харківській областях волю до створення власної держави виявили понад 80 відсотків громадян. В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях «за» проголосували більш як 95 відсотків громадян. Вже наступного дня, 2 грудня 1991-го, незалежність України визнали Польща і Канада, 4 грудня – Литва і Латвія. 5 грудня 1991 року Верховна рада України прийняла звернення "До парламентаріїв і народів світу", в якому наголошувалось, що договір 1922 року про утворення СРСР Україна вважає стосовно себе недійсним і недіючим. Своїми спогадами про події тих часів поділилася з присутніми і начальник відділу культури і туризму Буської РДА Людмила Ціхоцька, яка сама була активним учасником проведення Всеукраїнського референдуму.


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