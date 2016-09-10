Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини культури Новини культури Як у Буському районі святкують День Прапора України у вишиванках Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01



Сьогодні, у день Державного прапора України, напередодні 25-ої річниці Незалежності надбужанці одягли вишиванки – код Української нації.

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