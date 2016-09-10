Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.