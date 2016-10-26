Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Бущині урочисто відзначили 98 річницю ЗУНР
1 листопада 1918 року на теренах України постала незалежна держава — Західно-Українська Народна Республіка. У Буську відзначення 98-ї річниці з часу проголошення Західно-Української Народної Республіки відбулось з урочистого віче за участю представників влади, громадських організацій та громади міста, яке відбулося біля пам’ятника першого президента ЗУНР, нашого славного земляка Євгена Петрушевича.
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Новини культури

На Бущині урочисто відзначили 98 річницю ЗУНР

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Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01

1 листопада 1918 року на теренах України постала незалежна держава — Західно-Українська Народна Республіка. У Буську відзначення 98-ї річниці з часу проголошення Західно-Української Народної Республіки відбулось з урочистого віче за участю представників влади, громадських організацій та громади міста, яке відбулося біля пам’ятника першого президента ЗУНР, нашого славного земляка Євгена Петрушевича.

   Дійство розпочалося з виконання Державного гімну. До привітального слова були запрошені  голова Буської РДА Петро Мороз та голова Буської районної ради Богдан Глова, які наголосили, що сьогодні відзначається річниця держави, що була створена на теренах Західної України як європейська держава. Разом з Буським міським головою Ростиславом Сліпцем керівники району поставили корзину квітів до підніжжя пам’ятника та вклонилися всім тим, хто поклав своє життя 

впродовж віків на вівтар боротьби за волю та Українську державу. Букети квітів поклали також учні буських шкіл.

  Голова Буської РДА Петро Мороз звертаючись до молоді, висловив впевненість, що сучасні покоління українців побудують демократичну, успішну країну, про яку мріяли наші предки, закликав повсякчас пам’ятати героїв, які віддали своє життя за славне майбутнє, за Україну. 
  У своєму виступі голова Буської районної ради Богдан Глова здійснив історичний ракурс у події 1918 року, розповів про значення Листопадового зриву та про видатних постатей того часу, серед яких було чимало мешканців населених пунктів нашого краю. 
  В урочистому заході також брали участь народний хор працівників культури (керівник Марія Іванів) та народний ансамбль пісні і музики РНД «Зорецвіт» (керівник Олександр Рускан). Вони виконали низку зворушливих патріотичних пісень.
  Ведучою заходу була Любов Огороднік.
/Буський медіа портал/

 


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