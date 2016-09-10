Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





Словаччина ще в минулому році побудувала за свій кошт сучасну інфраструктуру для пропуску пішоходів і велосипедистів у міжнародному пункті пропуску “Ужгород — Вишнє Немецьке”, однак термінал досі не запрацював через зволікання Києва. Україна досі не відповіла на дипломатичну ноту словацької сторони в цій справі — повідомило портал “Порт Європа” Міністерство фінансів Словацької Республіки.

Пропуск пішоходів в Ужгороді був можливий до 2007 року і тішився великою популярністю. Під пункт пропуску можна було під'їхати з центру Ужгорода маршруткою або на таксі, а навіть пройти пішки — така прогулянка займала всього 40-50 хвилин. Перетин кордону пішки проходив як правило дуже швидко, на словацький бік можна було пройти всього за 15-20 хвилин, тоді як машини і автобуси стоять на кордоні навіть 2-4 години. В прикордонному селі Вишнє Немецьке, на 200 метрів від пункту пропуску, знаходяться два продуктові магазини, а також зупинка автобусів, якими можна недорого доїхати в Михайлівці і там пересісти на потяг або автобус до Кошиць, Попраду, у Високі Татри чи навіть до Братислави або Праги.

З огляду на вищевказане, можливість пішого перетину кордону була дуже зручною справою для транзитних туристів, також тих, котрі подорожували з Києва і Львова до Братислави, Праги або в Татри. Пішохідним пунктом пропуску масово користувалися також словаки, особливо мешканці Михайлівців, котрі їздили в Ужгород на дешевші закупи. Замість стояти в багатогодинних автомобільних або автобусних чергах, вони їздили приміським словацьким автобусом до кордону, переходили його пішки за 15 хвилин, в Ужгороді робили закупи і поверталися в такий сам спосіб в Словаччину.

Пішохідний рух в Ужгороді і Малому Березному тимчасово закрили на реконструкцію в 2007 році, у зв'язку зі вступом Словаччини до зони Шенген, що вимагало модернізацію пішохідної інфраструктури. В пункті пропуску Малий Березний — Убля таку реконструкцію провели одразу і вже в 2008 році пішохідний рух там відновили. На той же 2008 рік планували провести реконструкцію пішохідної смуги також в Ужгороді, однак через нестачу коштів цю справу відклали на рік-два. Остаточно цю реконструкцію провели аж в 2014-2015 роках. — Нинішня інфраструктура митного кордонного пункту пропуску Vyšné Nemecké – Užhorod є на словацькому боці побудувана так, аби цей перехід виконував умови пропуску пішоходів та велосипедистів — повідомила портал “Порт Європа” прес-служба Міністерства Фінансів Словацької Республіки.

З українського боку реконструкція не була проведена, але вона не є потрібною. Посилені технічні умови для пішохідних пунктів пропуску стосуються лише тієї частини ПП, яка знаходиться в юрисдикції країн Шенгензької угоди — наприклад Словаччини чи Польщі. В такому разі вимагається, щоб рух пішоходів був відмежований від руху машин тривалою або переносною огорожою, що Словаччина вже виконала. З українського боку для функціонування пропуску пішоходів достатньо, щоб на вулиці була намальована смуга та стрілки, які вказують, у якому напрямку пішоходи мають рухатись. Паспортний та митний контроль пішоходів на українській частині пункту пропуску може відбуватися в тих самих будках, у яких здійснюється пропуск автомобілів — в такому разі пішоходи просто обходять чергу автомобілів і підходять до пункту митного і паспортного контролю. Саме так Україна здійснювала пропуск пішоходів в Ужгороді до 2007 року і це не викликало жодних проблем, навпаки, все проходило дуже швидко.

На сьогодні немає жодних технічних причин, які перешкоджали б відновленні пропуску пішоходів в Ужгороді. Навпаки, Словаччиа чекає на це з нетерпінням. Бракує тільки згоди Києва — повідомило нас словацьке Міністерство фінансів. — Міністерство фінансів СР листом датованим на 3 лютого 2016 попросило Міністерство закордонних справ і європейських питань СР відправити дипломатичну ноту українській стороні з висловленням згоди на початок білатеральних переговорів для зміни Угоди між урядом Словацької Республіки та урядом України про кордонні переходи на спільних державних кордонах [щоб офіційно змінити характер ПП Ужгород — Вишнє Немецьке з дорожнього на дорожньо-пішохідний — редакція]. Міністерство фінансів досі не отримало відповідь української сторони на вищевказану дипломатичну ноту — пише прес-служба Міністерства фінансів.

Як неофіційно повідомили нас словацькі дипломати, зволікання української сторони є черговим ляпсусом Києва у відносинах з Братиславою і не сприяє витворенні проукраїнських настроїв у Словаччині. Від липня до кінця грудня 2016 Словацька Республіка головує в Європейському Союзі, а однією з тем словацької президенції є підтримка України на її шляху до інтеграції з ЄС. Утім, в словацькому суспільстві є також сильні проросійські настрої, які словацькі дипломати мусять брати до уваги. За словами наших співрозмовників зі словацького МЗС, приклад з безпідставного зволікання Києва з відкриттям пішохідного руху, в ситуації коли Словаччина вже витратила багато мільйонів на будівництво пішохідного термінала, додатково підриває довіру до України та посилює думки, що Україні не треба допомагати на шляху до Європи, оскільки вона сама цього не хоче.

Якуб Логінов, сайт http://porteuropa.eu/