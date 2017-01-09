Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Вишита жіноча блузка, сорочка традиційно вважається одним з найкрасивіших символів нашого народу. Ця майстерно декоровані одяг привертає модниць в усьому світі. І, безумовно, ручна робота являє собою особливу цінність. Тому багатьох рукодільниць цікавить високоякісна сорочка для вишивання – чудово виконана заготівля ексклюзивного виробу.

Якщо потрібно вишивка жіночої сорочки, схеми відповідального виробника допоможуть виконати роботу дуже швидко, легко і приємно. Яку вибрати заготовку для вишивки бісером сорочки? Допоможуть визначитися поради дизайнерів і стилістів.

Увагу на деталі

Є безліч варіацій прикраси жіночого блузки вишуканими орнаментами. Кожна умілиця може вибрати собі за смаком дивовижні візерунки. Дуже часто вишита обробка не тільки стає оригінальним декором, але ще й таїть в собі глибоке символічне значення, є народним оберегом. Інтернет-магазин Світ рукоділля пропонує великий вибір товару для початківців. Наприкла, якісна заготовка для вишивки сорочки, яку пропонує інтернет-магазин допоможе вам у такому складному хоббі як вишивання. На сайті працює система он-лайн консультацій. Замовити доставку товару ви моєете по всій Україні.

Не тільки різноманітністю орнаментів привертають жіночі вишиванки, але ще і широкими можливостями вибору крою, фасону. Вишиті жіночі блузи можуть відрізнятися такими особливостями:

бути стандартної довжини або видовженими, як туніки;

кроїтися з цілісного полотна або бути зшитими з кількох частин;

виріз горловини мати круглий, «каре», у формі трапеції або V-образний;

мати пишні, прямі або розкльошені рукава з манжетами або без таких;

бути з коміром або без нього.

Сорочка для вишивання може бути обрана для щоденного використання, як елемент ділового стилю. Або ж підбирається для виконання розкішна вишивка жіночої сорочки, схеми якої дозволяють швидко декорувати виріб до майбутнього торжества. Заготовки сорочок вибирають не тільки за смаковими уподобаннями і призначенню, але ще й за особливостями жіночої фігури.

Практичні поради: секрети привабливості

Вишита блузка виглядає модно і елегантно як на дружній вечірці, так і на офіційному прийомі. Важливо тільки підібрати виграшний силует. Ось що радять стилісти і дизайнери:

Для струнких леді підійдуть блузки з м'якими плечовими лініями і заокругленим вирізом горловини. Для невимушених зустрічей можна вишити сорочку з відкритими до ключиць плечима – виріз «Анжеліка». Подібні блузки красиво виглядають з широкими, пишними спідницями, але не з діловими костюмами.

Вишиті блузи з об'ємним силуетом дозволяють жінці відчувати себе дуже комфортно. За допомогою оригінального поясу можна виділити талію. Такий пишний варіант можна вибрати як елемент багатошарового ансамблю.

Прямий крій і чіткі лінії плечей, рукавів – це універсальний вибір. Відмінно поєднується така сорочка для вишивання з різними видами спідниць і штанів. Даний фасон дозволяє носити блузку, заправивши в інший одяг або вільно, навипуск.

Іноді виконується вишивка жіночої сорочки, схеми якої передбачають наявність орнаменту внизу. В цьому випадку потрібно врахувати, що наявність такої обробки акцентує увагу на лінії стегон. Також візуально збільшують стегна довгі і пишні рукави з орнаментами в області манжет. Тому якщо немає бажання підкреслювати цю частину фігури, краще вибрати заготовки сорочок з рукавами довжиною «три чверті».

Досвідчені вишивальниці рекомендують купувати сорочки під вишивки, виготовлені відповідальним виробником. «Золота підкова» – бездоганна якість чудових матеріалів!