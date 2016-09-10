Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





У п'ятницю, на подвір’ї Буської гімназії було проведено традиційний серпневий технічний огляд шкільних автобусів.

На службу проводжати «Школяриків» прийшли голова Буської РДА Петро Мороз, його заступник Олег Ільків, заступник голови Буської райради Роман Фурда, керівник відділу освіти Богдан Глуховецький та інші.

Обряд освячення 8 відремонтованих, готових до використання автобусів провів настоятель храму св.Петра і Павла о.Петро Салабай.

Представники районної влади побажали водіям «Школяриків» щасливої, безпечної дороги та вдячних юних пасажирів.

Надалі присутні мали нагоду побувати в салоні кожного з автобусів, оцінити їх затишок та комфорт, ознайомитися з боксами, місцями ремонту транспортних засобів.

Долучився до підготовки шкіл Буського району до нового навчального року і депутат Верховної Ради України Михайло Бондар. З його ініціативи було закуплено футбольні та волейбольні м’ячі для школярів Буського району.

/Буський медіа портал/