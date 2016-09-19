Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





У вівторок, 13 вересня, в залі засідань адмінбудинку (м.Буськ, вул.Львівська, 2, ІІІ поверх) відбудеться зустріч голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, очільників силових структур Львівщини з громадою Буського району. Про це повідомляють у Буській райдержадміністрації.

До участі запрошуються керівники районної та міської влади, силових структур, державних установ, представники громадських організацій і політичних партій, голови місцевих рад, представники депутатського корпусу району та активна громадськість.

Початок зустрічі о 18.00 годині.