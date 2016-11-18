Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Політика

Керівник апарату РДА Євген Кичурчак зустрівся з мешканцями Олеська

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

Цьогоріч вже вдруге керівництво райдержадміністрації зустрічається з громадою селища Олесько. На цей раз за дорученням голови РДА Петра Мороза на зустріч з громадськістю, яка відбулася у вівторок, 13 грудня, в місцевому народному домі, прибув керівник апарату Євген Кичурчак.
Розпочалося спілкування з аналізу тих проблем, про які говорили під час попередньої зустрічі влади і громади, що вдалося зробити за цей проміжок часу, а над чим ще потрібно добре попрацювати. Серед проблемних питань левова частина таких, що у віданні селищної ради: налагодження роботи по збору та вивезенню сміття, зрізування аварійних тополь, що ростуть обабіч доріг, проведення капітального ремонту системи водопостачання, виготовлення нового генерального плану селища, виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво демобілізованим воїнам АТО, проведення озеленення та окультурення Олеська, контроль за дотриманням графіків роботи та діяльністю закладів громадського харчування і магазинів, встановлення обґрунтованої ринкової плати за оренду приміщень та земельних ділянок, пошук додаткових шляхів наповнення бюджету.

Кожен говорив про те, що його найбільше турбує: директор школи Світлана Кольба закликала олещан долучитися до ініціативи дирекції навчального закладу та батьків із збору коштів, які необхідні для участі у проекті, завдяки якому стане можливим відремонтувати дах школи. Вже на сьогодні зібрано 13 тисяч гривень із 25 необхідних й збір грошей триватиме ще кілька днів.

Директор Олеського професійного ліцею Мирослава Сосновська зауважила, що мають місце випадки, коли неповнолітнім продають алкоголь, тому селищна рада в межах своєї компетенції має вплинути на продавців підакцизної продукції, аби не допускати повторення таких випадків у майбутньому.
Серед найбільш болючих питань і надалі залишається непрацюючий завод мінеральної води та завершення будівельних робіт в дитячій дошкільній установі «Джерельце». 

Як запевнив Олеський селищний голова Анатолій Триндюк, до травня наступного року усі роботи у дитсадку мають бути завершені. Окрім цього, він повідомив громаду, що у селищну раду днями надійшов лист з Львівської міської ради з пропозицією виділити земельну ділянку 25-30 га під будівництво сучасного сміттєвого заводу. Проте, ця пропозиція не знайшла підтримки і була відхилена. 
На завершення зустрічі керівник апарату Євген Кичурчак на прохання присутніх розповів про переваги, які отримає Олеська громада в результаті децентралізації та утворення спроможних громад, звідки братиме кошти, як вирішуватиме соціальні питання, які матиме повноваження, навів приклади новостворених успішних громад.


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