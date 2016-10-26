Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині райрада виділила Паралімпійським Чемпіонам матеріальну допомогу
Сьогодні, 26 жовтня, відбулася VIII сесія Буської районної ради VІІ-го скликання за участю народного депутата України по виборчому округу №119 Михайла Бондара, голови райдержадміністрації Петра Мороза, голови Буської райради Богдана Глови, начальників відділів, управлінь РДА, керівників установ та організацій району, голів місцевих рад.
На Львівщині розшукують мешканця Буського району, який прикидаючись благодійником, видурював кошти
У Львові розшукують шахрая, що прикидаючись благодійником, видурює кошти у містян. Про це повідомляє «Варта1» у Facebook. «Шахрай, псевдоволонтер Ковалюк Микола. Працює у Львові, Дрогобичі, Трускавці!»,- йдеться у повідомленні “Варта1”.


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Спортивні новини

На Львівщині райрада виділила Паралімпійським Чемпіонам матеріальну допомогу

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Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01

Сьогодні, 26 жовтня, відбулася VIII сесія Буської районної ради VІІ-го скликання за участю народного депутата України по виборчому округу №119 Михайла Бондара, голови райдержадміністрації Петра Мороза, голови Буської райради Богдана Глови, начальників відділів, управлінь РДА, керівників установ та організацій району, голів місцевих рад. 

  У порядку денному було 19 питань, серед них – про надання матеріальної допомоги Чемпіонам Паралімпійських ігор 2016 року в м.Ріо-де-Женейро Антону Дацку та Віктору Дідуху у розмірі 20 тисяч гривень кожному. 
 Депутати Буської райради рішення підтримали.


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