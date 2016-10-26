Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Сьогодні, 26 жовтня, відбулася VIII сесія Буської районної ради VІІ-го скликання за участю народного депутата України по виборчому округу №119 Михайла Бондара, голови райдержадміністрації Петра Мороза, голови Буської райради Богдана Глови, начальників відділів, управлінь РДА, керівників установ та організацій району, голів місцевих рад.
У порядку денному було 19 питань, серед них – про надання матеріальної допомоги Чемпіонам Паралімпійських ігор 2016 року в м.Ріо-де-Женейро Антону Дацку та Віктору Дідуху у розмірі 20 тисяч гривень кожному.
Депутати Буської райради рішення підтримали.