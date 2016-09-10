Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Святкуємо разом

Рідна стежина Бущини на Бродівській землі

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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

У неділю, 4 вересня, учасники художньої самодіяльності Бущини виступили в районному Народному домі м.Броди, з благодійною концертною програмою «Рідна стежина», присвячена 25 річниці Незалежності України.  

В програмі брали участь: Народний духовий оркестр «Буг» (кер.М.Ковальчук, дир.Ю.Томків), хореографічні колективи  НД смт.Красне «Енерджі» (кер.І.Сторонянська), «Плеяда» (кер.М.Козак), лауреати І премії  районного фестивалю родинної творчості «Творча родина» сімейний дует Оксани і Марти Рутецьких. Сімейний дует Ганни і Мар’яни Грушицьких представив свою програму в якій відображалось життя творчої стежини: любов до України, матері, родини.  Звучали пісні «Мамина світлиця», «Рідна стежина», «Мамі», «Синочки», «Ромашка». Пісні Ганни Грушицької виконали учасники: Софія Степаник («Ластів’ятко»), Мар’яна Гриневич («Пам’яті І.Білозіра»), Анастасія Пюрко («Тільки ти»).

Загалом у програмі глибоко виражалась тематика війни. З сльозами на очах глядачі проглянули відеокліп на пісню «Повернись» (слова Ганни Грушицької). В пам’ять героїв, які загинули за Незалежність України,  зворушливо прозвучала  пісня «Пам’ятайте їхні імена», яку виконав дует Грушицьких у супроводі Народного оркестру «Буг», а також хореографічна композиція «Я хочу жити без війни» у виконанні танцювального колективу «Енерджі» (постановка Ірини Сторонянської).

  Родзинкою творчої концертної програми було показ колекції вишиванок з приватного музею родини Грушицьких «Народна скарбничка» (постановка Мар’яни Козак). В глядацькому залі зібралось чимало любителів народного  мистецтва, які гаряче аплодували, а після закінчення щиро дякували організатору концертної програми директору Буського РНД Ганні Грушицькій.


Російськомовну версію публікації ви можете прочитати тут.

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