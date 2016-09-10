Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





У неділю, 4 вересня, учасники художньої самодіяльності Бущини виступили в районному Народному домі м.Броди, з благодійною концертною програмою «Рідна стежина», присвячена 25 річниці Незалежності України.

В програмі брали участь: Народний духовий оркестр «Буг» (кер.М.Ковальчук, дир.Ю.Томків), хореографічні колективи НД смт.Красне «Енерджі» (кер.І.Сторонянська), «Плеяда» (кер.М.Козак), лауреати І премії районного фестивалю родинної творчості «Творча родина» сімейний дует Оксани і Марти Рутецьких. Сімейний дует Ганни і Мар’яни Грушицьких представив свою програму в якій відображалось життя творчої стежини: любов до України, матері, родини. Звучали пісні «Мамина світлиця», «Рідна стежина», «Мамі», «Синочки», «Ромашка». Пісні Ганни Грушицької виконали учасники: Софія Степаник («Ластів’ятко»), Мар’яна Гриневич («Пам’яті І.Білозіра»), Анастасія Пюрко («Тільки ти»).

Загалом у програмі глибоко виражалась тематика війни. З сльозами на очах глядачі проглянули відеокліп на пісню «Повернись» (слова Ганни Грушицької). В пам’ять героїв, які загинули за Незалежність України, зворушливо прозвучала пісня «Пам’ятайте їхні імена», яку виконав дует Грушицьких у супроводі Народного оркестру «Буг», а також хореографічна композиція «Я хочу жити без війни» у виконанні танцювального колективу «Енерджі» (постановка Ірини Сторонянської).

Родзинкою творчої концертної програми було показ колекції вишиванок з приватного музею родини Грушицьких «Народна скарбничка» (постановка Мар’яни Козак). В глядацькому залі зібралось чимало любителів народного мистецтва, які гаряче аплодували, а після закінчення щиро дякували організатору концертної програми директору Буського РНД Ганні Грушицькій.