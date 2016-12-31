Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Зважаючи на те, що зазвичай під час Новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки при встановленні ялинок, користуванні гірляндами та піротехнічними виробами, дослухайтесь корисних порад і це допоможе Вам безпечно зустріти та провести Новорічні та Різдвяні свята:

- встановлюйте ялинку на стійкій основі - на надійній підставці, в посудині з піском, подалі від штор, гардин та інших предметів, які легко піддаються вогню;

- не прикрашайте ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею, ватою, папером не просоченими вогнезахисною сумішшю;

- прикрашайте ялинку тільки електричними гірляндами промислового виробництва, купленими у спеціалізованих крамницях, а не на ринках, де часто-густо зустрічається неякісний товар;

- обов'язково перевірте справність електричного проводу та його ізоляцію;

- не дозволяйте дітям самостійно включати електрогірлянди;

- не встановлюйте ялинку поблизу опалювальних приладів, телевізорів, тощо;

- ніколи не прикрашайте свічками новорічну ялинку! Це неминуче призводить до пожежі.

Щоб зберегти своє життя та майно від вогню необхідно:

- бути обережними під час поводження з відкритим вогнем та при запалюванні бенгальських вогників, феєрверків, вибухонебезпечних хлопавок, петард, тощо;

- купувати лише ліцензовані піротехнічні вироби тільки в спеціалізованих магазинах;

- перед запуском ретельно вивчити інструкцію. Ніколи не давайте дітям самим запускати петарди!

- використовувати феєрверки та петарди тільки на відкритому повітрі! Не запускати їх в квартирах, у дворах-колодязях, поблизу будинків і на невеликих обгороджених територіях;

- в жодному разі не залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогники та інші піротехнічні засоби у легкодоступних для дітей місцях, не дозволяйте малюкам самим бавитися з такими іграшками.

Якщо ж сталося загоряння, а Ви самі не в змозі впоратися з вогнем – негайно викликайте пожежно-рятувальну службу за телефоном “101”.

ПРИ ПРОВЕДЕННІ НОВОРІЧНИХ ЗАХОДІВ З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- проводити заходи в приміщеннях що мають менше 2 виходів або встановлені грати на вікнах;

- допускати заповнення приміщень людьми понад установлені норми;

- встановлювати ялинку поблизу евакуаційних виходів і захаращувати коридори, проходи та підступи до засобів пожежогасіння;

- застосовувати для оформлення приміщень, виготовлення маскарадних костюмів і т.п. матеріали, необроблені вогнезахисним складом, целулоїдні іграшки, вироби з поролону та інших легкозаймистих матеріалів;

- категорично забороняється застосування свічок, бенгальських вогнів, різного роду піротехнічних ефектів, користуватися хлопавками, гасити світло в приміщенні;

- кидати палаючі петарди, якщо поблизу є люди і тварини.

Під час проведення новорічних заходів повинно бути встановлено чергування відповідальних осіб за пожежну безпеку.

З А П А М ’Я Т А Й Т Е :

Свято запам’ятається надовго, якщо воно пройде без проблем. Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких! Дотримуйтеся правил безпеки життєдіяльності!

Бажаємо Вам веселого та безпечного святкування!