Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Резонно зауважити, що вибір аудиторської фірми – питання складне. В першу чергу із-за того, що на даний момент ринок насичений масою таких компаній...

... і одна інший красивіше, і кожна пропонує купу «цікавинок» на додачу до своїх послуг, і фахівці скрізь суцільно супер-професіонали. Список можна продовжувати до нескінченності. Щоб полегшити долю страждальця, варто коротко пробігтися по тих ключових моментів, які повинні впливати на рішення про вибір аудитора.

Так на що ж треба звертати увагу в цьому питанні?

Чи варто тих грошей?

Мати на руках висновок аудиторської компанії, що належить до горезвісної великій четвірці, напевно, приємно, і взагалі, це звучить гордо! Але тут важливу роль грає ціна. Вартість послуг цих компаній висока. Не кожне підприємство може дозволити собі таку розкіш. А це дійсно розкіш. Треба згадати і про те, що багато клієнтів великих аудиторських фірм частенько скаржаться на затримку надання висновків. Причому, значну затримку, до півроку і більше. Компанія з великою довірою від клієнтів у Києві - це АудитІнвест. Компанія має вликий досвід в своїй діяльності. На сайті в розділі проведение налогового аудита в Киеве ви можете більш детально ознайомитися з можливостями щодо проведення аудиту. Також вас зацікавить список працівників та їх досвід.

А деякі розповідають про кричущі випадки, коли клієнт отримував на руки зразок вульгарного copy-paste, де в графу «Аудируемое обличчя» просто було вставлено назву компанії з невеликими правками далі за текстом. Якщо ви готові миритися з цим, то навряд чи вам варто витрачати час і читати цю статтю до кінця. Просто справа в тому, що цей матеріал написаний для тих, кого подібний стан речей не влаштовує.

У частині виправданості витрачених коштів кожен власник, генеральний або фінансовий директор вирішує сам, скільки він готовий витратити на те, щоб мати чітке уявлення про професійному рівні свого головбуха, і не мати проблем з державою.

Будь-якій людині зрозуміло, що за копійки не варто чекати якісної роботи, але і міра в апетитах аудиторських компаній теж має бути. І знову ж, звертайте увагу на орієнтованість аудиторської компанії на довгострокове співробітництво. При дотриманні цієї умови виконавець, як правило, йде на поступки, пропонуючи більш привабливу вартість своїх послуг.

А як щодо досвіду?

Перше, що приходить в голову, досвід роботи на даному ринку послуг. Давайте про це поговоримо відверто. Безперечно, серйозний вік компанії говорить про певний досвід, напрацьовані контакти, постійних клієнтів. Але часто це говорить і про відсталості, бюрократичної тяганини, якихось усталених принципах роботи, наприклад, неосяжний лист погоджень, на заповнення якого витрачається багато часу.

Вибирайте, що для вас важливіше, солідний вік компанії або готовність аудитора до діалогу, швидка реакція на поставлені запитання. З іншого боку, існує маса молодих гравців цього ринку, готових як завгодно розстилається перед клієнтом, виконувати всі його забаганки, що, безумовно, приємно, чого вже там приховувати. Але в цьому випадку варто серйозно задуматися про професійний досвід.

Так і тут, по суті, невелика заковика, оскільки існує ймовірність того, що в такій компанії можуть працювати реальні професіонали, які вирішили, що у великих аудиторських конторах їм більше нема чого робити, і вони цілком готові до вільного плавання.

А що скажуть інші?

Далі варто звернути увагу на наступне – ділова репутація. Це таке розмите поняття, для кожної людини вона складається з своїх, тільки йому зрозумілих умов. Гідна ділова репутація штука дуже складна, оскільки крім ділової історії аудиторської компанії, солідного послужного списку клієнтів і стопки рекомендаційних листів, існують і інші обставини.

В даному випадку все залежить від самого керівника або власника – чи готовий він при всіх інших задовольняють його умовах, довірити певної аудиторської компанії оцінку свого дітища. Об'єктивну характеристику в даному випадку може дати думка оточуючих. Тобто людей, які з такими проблемами стикалися, робили вибір, розглядали купу претендентів на таку важливу роль, як аудитор компанії.

Саме ці люди зможуть чітко і без прикрас сказати, чим відрізняється одна від іншої. І на це думка буде впливати тьма умов. Від якості, вартості та строків наданих послуг, до особистої приязні чи неприязні. І ось до такої думки варто уважно прислухатися.

Лицем до лиця

Коли у вас на руках опиниться список відповідних компаній-кандидатів на почесне звання вашого аудитора, треба зробити наступний крок. При зустрічі не полінуйтеся поставити кілька запитань про внутрішній устрій компанії-кандидата. Існує практика, коли солідна аудиторська компанія користується послугами підрядників. Тобто ви укладіть договір саме з тими, хто прийде вам на зустріч. Але от роботу будуть виконувати зовсім інші люди. Складно сказати, ця порочна практика чи ні.

Але як-то по-людськи не дуже приємно, коли ви довіряєте ділову інформацію про свою компанію одному, а він, зробивши при цьому серйозне обличчя, передає її в треті руки, причому вам про цих руках зовсім нічого невідомо. Зрозуміло, навряд чи при зустрічі аудиторська фірма, що застосовує цей принцип роботи, відверто в цьому зізнається.

Тут варто зауважити, що дійсно хороший аудитор, який подібну практику не здійснює, скаже, що як раз до нього з такими пропозиціями звертаються, і не рідко. Це хороший знак за всіма показниками. Значить, цьому аудитору довіряють професіонали, вони готові підписатися під його роботою. А що може бути краще?

Запитайте потенційного претендента на аудит про його роботу по підвищенню кваліфікації своїх співробітників. Відомо, що підвищення кваліфікаційного рівня коштує грошей. Якщо аудиторська компанія несе такі витрати, то це говорить про її серйозний намір залишитися на ринку аудиторських послуг на довгий час.

Значить, сьогохвилинне бажання заробити побільше грошей, в тому числі на вас, не пріоритет у роботі аудитора. Поцікавтеся, хто особисто в компанії несе відповідальність за контроль якості. Зрозуміло, що за законодавством це та людина, чий підпис стоїть на укладення. Але в дійсності, як правило, це окремий фахівець, чий професійний рівень не повинен викликати жодних сумнівів.

Важлива складова в будь-якій роботі за договором терміни. Погодьтеся, неприємно, коли надання матеріалів затримується, а гроші вже виплачені. Цим грішать багато великі аудиторські компанії. Їх можна зрозуміти: у них великий обсяг роботи, темрява клієнтів, охочих отримати свій висновок точно в строк. Якщо ви готові постояти в черзі, то питань немає. Але навряд чи це так. З'ясувати, чи виконує аудиторська компанія терміни надання висновків, вам допоможе «сарафанне радіо» - те саме думка, про який ми вже говорили вище. Знову ж таки, не полінуйтеся, і з'ясуйте це питання.