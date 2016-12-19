Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини економіки

На Львівщині затвердили обласний бюджет на 2017 рік

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

Сьогодні, 22 грудня, під час сесії Львівської обласної ради затверджено бюджет області на 2017 рік у розмірі 12,9 млрд грн. Основними пріоритетами наступного бюджетного року будуть: дорожнє будівництво, енергозбереження, екологія, освітлення населених пунктів та мікропроекти місцевого розвитку.

За словами директора департаменту фінансів Львівської ОДА Олега Демківа, бюджет 2017-го передбачає підвищення заробітної плати працівникам бюджетної галузі, збільшення мінімальної зарплати вдвічі до 3200 грн. "У цілому фонд оплати праці по обласному бюджету зростає більш ніж на 40%. Для освітян – на понад 50%, для інших галузей 41% – 45% залежно від відповідних постанов Уряду", - повідомив він.

Слід зазначити, що прийнятий бюджет є збалансованим за соціальними видатками: передбачає фінансування у необхідних розмірах допомог малозабезпеченим сім’ям із дітьми, пільг і субсидій та інших соціальних програм і проектів, які є в обласному бюджеті.

Багато дискусій точилося щодо питання виділення фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток Львівщини. "Видатки на реалізацію обласних програм затверджено в сумі 740 мільйонів гривень, зокрема на програму мікропроектів місцевого розвитку – 60 мільйонів. Усього в області планують реалізовувати близько 40 програм", - акцентував Олег Демків.
Важливо, що продовжено експеримент зі спрямування перевиконання митних платежів на фінансування ремонту і будівництва доріг. "Прогнозуємо з цього джерела у 2017 році отримати 935 млн грн. Крім того, на цю мету з обласного бюджету спрямують 190 мільйонів гривень. Також із держбюджету, сподіваємося, зможемо додатково залучити фінансовий ресурс – 250 мільйонів гривень. Усього наступного року з різних джерел фінансування плануємо залучити близько 2-ох мільярдів на ремонт доріг", - зауважив посадовець.

Як повідомив Олег Демків, по медичному напрямку (онкологічна превенція) вдалося залучити потужний кредит Світового банку під гарантії Уряду, який надійде до обласного бюджету у вигляді субвенції з держбюджету – близько 200 млн грн.
Слід зазначити, що проект обласного бюджету до розгляду на сесії схвалили профільні комісії обласної ради, а також його обговорили на громадських слуханнях.
Станом на сьогодні на Львівщині вже затверджено понад 220 місцевих бюджетів.

 


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