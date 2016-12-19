Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини економіки

Про дотримання касової дисципліни розповіли у Буській ОДПІ

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

На черговій зустрічі з платниками податків у головному офісі Буської ОДПІ фахівці Центру обслуговування платників звернули увагу суб’єктів господарювання на порядку дотримання касової дисципліни щодо своєчасності оприбуткування виручки. Зокрема, відповідно до п. 2.6 Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637) уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та у повній сумі оприбутковуватися. У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) або використанням розрахункової книжки (далі – РК) оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК). Тобто щоденно суб’єкт господарювання повинен оприбутковувати у КОРО виручку на підставі фіскальних звітних чеків РРО (Z-звітів).

Також наголосили, що за несвоєчасне (через день і більше) оприбуткування передбачена штрафна санкція у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої та/або несвоєчасно оприбуткованої суми коштів відповідно до ст. 1 Указу Президента України від 12.06.1995 № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки».


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