Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Про сплату єдиного внеску розповіли у фіскальній службі
З початку 2016 року головним офісом Буської ОДПІ мобілізовано до бюджету 44296,8тис.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі у листопаді – 4517,7тис.гривень.


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Новини економіки

Про сплату єдиного внеску розповіли у фіскальній службі

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

З початку 2016 року головним офісом Буської ОДПІ мобілізовано до бюджету 44296,8тис.грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі у листопаді – 4517,7тис.гривень. Про це повідомив начальник інспекції Анатолій Сисюк під час зустрічі із журналістами.

Він зазначив, що позитивна динаміка надходжень на соціальне страхування свідчить про зменшення фінансового навантаження на фонд заробітної плати, а також про відповідальну позицію місцевої бізнес – спільноти, адже вчасно і в повному обсязі сплачений єдиний внесок – це основа соціального захисту громадян.

Посадовець наголосив, що у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 грудня ц.р. розмір мінімального страхового внеску складає 352,00 грн. (1600 грн. х 22%), а максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, становить 40000 гривень. Нагадав, що без змін залишаються розмір податкової соціальної пільги, граничний розмір доходу, який дає право на її отримання, гранична норма добових витрат для відрядження та ставки єдиного податку для I і II груп. Розміри податкової соціальної пільги та ставки єдиного податку залежать від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи та розміру мінімальної заробітної плати, визначених законом на 1 січня звітного податкового року.
Також А. Сисюк проінформував, що Верховна Рада ухвалила "Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 5130), яким підвищується зарплата з 1 січня 2017 року до 3200 гривень.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ


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