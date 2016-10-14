Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Президент Петро Порошенко наголосив, що у 2017 році за місцевими бюджетами будуть закріплені податки та збори в такому ж обсязі, що й у 2016 році. При цьому Глава держави повідомив, що в Державний фонд регіонального розвитку буде додатково спрямовано майже 9 млрд гривень.

Під час Ради регіонального розвитку Президент нагадав, що в поточному році обсяг коштів у ДФРР складав 3 млрд грн.

«Не словом, а ділом – рішучими кроками і грошима реалізується наша спільна програма децентралізації», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент також повідомив, що ще 1 млрд грн. буде виділено як субвенцію на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад та зазначив, що існує «ще кілька сюрпризів для територіальних громад».

В той же час, Глава держави зауважив, що не всі керівники місцевої влади навчилися «користуватися плодами децентралізації».

«Хтось вкладається в масштабні регіональні проекти. На більшості територій будуються дороги, об’єкти інфраструктури, об’єкти освіти, заклади охорони здоров’я, освітлення, сміттєпереробка. А дехто зберігає мільярди, якщо не десяток мільярдів на своїх рахунках», - зазначив Президент.

«Люди не будуть чекати поки ви заробите на цих депозитах», - звернувся Глава держави до учасників засідання.

Петро Порошенко наголосив, що зміни в податковій базі та прийняття рішення щодо децентралізації приймалися для того, щоб наблизити центр прийняття рішень до людини в територіальній громаді.

«І те, що ми досі чекаємо поки до нас прийдуть якійсь ідеї, аж ніяк не може бути виправданням», - підкреслив Президент. Він повідомив, що станом на 1 вересня більше 10 млрд грн. складають залишки коштів у місцевих бюджетах.

«Виходить як у тому радянському колгоспі: як неврожай – то біда, і як врожай – теж біда, бо не можуть вивезти», - сказав Петро Порошенко. Президент наголосив на неприпустимості такого явища, яке не дає жодних підстав корегувати курс на децентралізацію.