Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Кізлівські майстрині і гармати, і царські карети виготовити можуть
Карети, гармати – це пережитки минулого. Техніка випереджує час. Для перевезень давно послуговуємось «залізними кіньми»: автобусами, поїздами, літаками і т.д. А про сучасну зброю узагалі можна багато говорити. Однак не скажеш, що карета чи гармата – сьогодні лише музейні речі. Ось ті рівняни, що мають нагоду частіше курсувати автодорогою Київ-Чоп мабуть зауважили, що на обочині траси села Кізлів, що на Львівщині, час від часу виставляють, як не гармату, то карету. І щоразу інші моделі та які розкішні, з ліхтарями, кованими хвірточками, з справжньою стародавньою скринею. А гармата! Невже вона справжня, стріляє? Так і хочеться до усього цього доторкнутись, а ще більше покататись на кареті. Журналістська цікавість не давала спокою. Голова сільради повідомила, що виготовлення цих раритетних речей у них, у селі, займається не чоловіки, а жінки-підприємці!.
В райдержадміністрації відбулася нарада з керівниками відділів апарату та окремих структурних підрозділів РДА
В понеділок, 26 грудня, відбулася апаратна нарада голови районної державної адміністрації Петра Мороза з керівниками відділів апарату РДА, окремих структурних підрозділів, служб, установ та організацій району.


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Новини економіки

До уваги пенсіонерів! Управління Пенсійного фонду України в Буському районі роз’яснює особливості виплати пенсій за січень 2017 року

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

Зазвичай пенсії виплачуються щомісяця у період з 4 по 25 число в установлену дату виплати, яка відома кожному пенсіонеру.

З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року, 21 грудня Урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року.
Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 р. включно, пенсія на їх банківський рахунок буде зарахована до 31 грудня 2016 року.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 р. включно, пенсія буде виплачуватися починаючи з 27 грудня 2016 року.
Пенсіонерам, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 року на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її починаючи з 5 січня 2017 року.

Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 по 25 січня або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня пенсія буде виплачуватись в звичайному режимі в установлені дати виплати.
Із загальної чисельності пенсіонерів ( 13,0 тис) в Буському районі Львівської області у грудні 2016 року буде виплачено пенсій за січень 2017 року 4830 пенсіонерам, в т.ч. 3013 пенсіонерам через банківські установи та 1817 пенсіонерам через поштові відділення. На виплату пенсій управлінням ПФУ в Буському районі за січень 2017р буде спрямовано у грудні 2016 року понад 7 млн. грн.

З усіх питань, пов’язаних з виплатою пенсій, пенсіонери можуть звертатись за телефоном гарячої лінії управління Пенсійного фонду України у Буському районі Львівській області (0264) 2-17-82, за телефоном гарячої лінії головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (032) 255-38-97, а також до Контакт-центру Пенсійного фонду України 0-800-503-753 (зі стаціонарних телефонів - безкоштовно). 

Начальник управління О.Цимбор


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