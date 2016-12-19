Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Зазвичай пенсії виплачуються щомісяця у період з 4 по 25 число в установлену дату виплати, яка відома кожному пенсіонеру.

З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року, 21 грудня Урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 р. включно, пенсія на їх банківський рахунок буде зарахована до 31 грудня 2016 року.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 р. включно, пенсія буде виплачуватися починаючи з 27 грудня 2016 року.

Пенсіонерам, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 року на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її починаючи з 5 січня 2017 року.

Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 по 25 січня або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня пенсія буде виплачуватись в звичайному режимі в установлені дати виплати.

Із загальної чисельності пенсіонерів ( 13,0 тис) в Буському районі Львівської області у грудні 2016 року буде виплачено пенсій за січень 2017 року 4830 пенсіонерам, в т.ч. 3013 пенсіонерам через банківські установи та 1817 пенсіонерам через поштові відділення. На виплату пенсій управлінням ПФУ в Буському районі за січень 2017р буде спрямовано у грудні 2016 року понад 7 млн. грн.

З усіх питань, пов’язаних з виплатою пенсій, пенсіонери можуть звертатись за телефоном гарячої лінії управління Пенсійного фонду України у Буському районі Львівській області (0264) 2-17-82, за телефоном гарячої лінії головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (032) 255-38-97, а також до Контакт-центру Пенсійного фонду України 0-800-503-753 (зі стаціонарних телефонів - безкоштовно).

Начальник управління О.Цимбор