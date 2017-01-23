Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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У Львові в пункті прийому візових анкет відтепер журналісти за візу мають платити 35 євро
Наш журналіст при подачі документів до ППВА Львівського консульського округу стикнувся з ноу-хау.


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Новини економіки

У Львові в пункті прийому візових анкет відтепер журналісти за візу мають платити 35 євро

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Наш журналіст при подачі документів до ППВА Львівського консульського округу стикнувся з ноу-хау. 

При подачі документів на журналістську візу з метою висвітлення міжнародних новин у Польщі йому повідомили, що даний тип візи тепер знімається консульський збір у сумі 35 євро. Додзвонитись на гарячу лінію Візового центру за коментарем практично  не можливо. Усі вказані телефоні зайняті, а деякі взагалі недійсні.
Нагадаємо, раніше для представників ЗМІ віза була безкоштовною. Жоден консульський збір не стягувався, оплачувалось лише сервісний збір на реєстрацію.


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