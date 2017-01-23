Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Наш журналіст при подачі документів до ППВА Львівського консульського округу стикнувся з ноу-хау.
При подачі документів на журналістську візу з метою висвітлення міжнародних новин у Польщі йому повідомили, що даний тип візи тепер знімається консульський збір у сумі 35 євро. Додзвонитись на гарячу лінію Візового центру за коментарем практично не можливо. Усі вказані телефоні зайняті, а деякі взагалі недійсні.
Нагадаємо, раніше для представників ЗМІ віза була безкоштовною. Жоден консульський збір не стягувався, оплачувалось лише сервісний збір на реєстрацію.