Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини культури

Районний захід до Дня Соборності України відбудеться у пятницю, 20 січня, в Буській ДМШ

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

17 січня голова районної державної адміністрації Петро Мороз за участю голови районної ради Богдана Глови провів засідання організаційного комітету по відзначенню у районі 98-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).
Відкриваючи засідання, очільник району Петро Мороз ознайомив присутніх з районним Планом по відзначенню у 2016 році Дня Соборності України, закликав посадовців на високому організаційному рівні провести заходи, мета яких ще більше консолідувати громадян навколо ідеї єдності нашої держави, виховання, особливо у молодого покоління бущан, патріотизму та гордості за героїчне минуле та сьогодення Українського народу.
Планом передбачено провести урочисті заходи у народних домах і закладах освіти, покладання квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків, організувати виставки у бібліотеках, провести інформаційні, просвітницькі, культурно-мистецькі акції, які присвячені історії національно-визвольних змагань в Україні на початку ХХ століття в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України, тощо. 

Районний захід - урочиста академія та святковий концерт до Дня Соборності відбудеться у актовій залі Буської дитячої музичної школи в п’ятницю, 20 січня. Початок о 15.00 годині. 
Квіти від учасників урочистостей цього дня ляжуть до підніжжя пам’ятника Незалежності. 
З доповіддю виступить голова районної ради, історик за фахом Богдан Глова. У святковому концерті братимуть участь: хор працівників культури, народний ансамбль пісні і музики «Перевесло» НД смт Олесько, Народний вокальний чоловічий ансамбль «Січові Стрільці», Зразковий ансамбль народного танцю «Нові зірки», камерний оркестр Буської ДМШ, Зразкова хореографічна студія «Арніка», окремі виконавці з репертуаром патріотичних та різдвяних пісень.

Усі заходи, які проводитимуться у районі з нагоди відзначення Дня Соборності, знайдуть свої відображення на шпальтах районного часопису «Воля народу», в радіорепортажах і випусках новин Буського радіо.


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