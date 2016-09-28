Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Тихо та непомітно падає листя з дерев, відчутна вранішня прохолода – так до нас приходить осінь. Мабуть, недаремно старість людини ще називають осінню життя, а День людей похилого віку відзначають на початку жовтня.

Сьогодні, 5 жовтня, до літніх людей, які проживають в будинку територіального центру, прийшли сказати добрі слова, побажати довгих років життя і міцного здоров’я перший заступник голови РДА Олег Ільків, голова районної ради Богдан Глова, начальник управління соціального захисту РДА Василь Стецик, начальник управління Пенсійного фонду України в Буському районі Олег Цимбор. Змістовну концертну програму підготували для людей поважного віку учні Буської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, НВК «Буська ЗОШ I ст. — гімназія-інтернат ім. Є. Петрушевича при ЛНУ ім. І. Франка», Буський будинок дитячої та юнацької творчості. Побажали щоб літні люди завжди були під надійним захистом та опікою, і важливий захист може забезпечити сигнализация в квартиру. При постановці квартири під охорону, фірма враховує не тільки Ваші побажання, але і фінансові можливості. Наші фахівці підберуть і запропонують кілька варіантів, розкажуть про особливості кожного і Вам залишиться тільки вибрати. Підприємство постійно проводить акції для жителів міста і області.

На імпровізованій сцені звучали пісні патріотичної та релігійної тематики, про бабусь та дідусів, про любов до Української держави, а також слова вдячності від дітей людям старших поколінь за їх невтомну працю.

Кожен з стареньких отримав цього дня, окрім хорошого настрою й щирих побажань, солодощі, які підготували для них діти разом з своїми наставниками.

Подякував за чудові виступи юним артистам і передав вітання літнім людям від голови районної державної адміністрації Петра Мороза його перший заступник Олег Ільків. «Турбота про людей похилого віку – справа не лише органів влади, а й усього суспільства, адже саме старші люди зберегли для нас найкращі національні традиції, навчили долати труднощі та бути достойними своєї держави.

Ми можемо лише здогадуватися, скільки випробувань, болю і втрат довелося Вам пережити і при цьому зберегти гідність, віру, любов, які ви пронесли через все своє життя. Бути вашими послідовниками – велика честь і відповідальність», - зазначив Олег Ільків, звертаючись до присутніх. Також посадовець висловив вдячність за увагу та турботу до літніх людей працівникам територіального Центру, який очолює Андрій Дворянин.

А перед урочистостями у капличці, що на території терцентру, відбувся до Дня людей похилого віку молебень, який провів настоятель місцевого храму Святого Юрія, отець Андрій Баглай.