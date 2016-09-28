Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
У Буському терцентрі відбулись заходи з нагоди відзначення Дня людей похилого віку
Мабуть, недаремно старість людини ще називають осінню життя, а День людей похилого віку відзначають на початку жовтня
Львівська торгово-промислова палата проводить навчання та підвищення кваліфікації членів тендерного комітету
Абзацом другим статті 11 Закону України від 25.12.2015 р. № 922-VIІI «Про публічні закупівлі» пропонується голові, секретарю, іншим членам тендерного комітету та уповноваженим особам пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Святкуємо разом
Святкуємо разом

У Буському терцентрі відбулись заходи з нагоди відзначення Дня людей похилого віку

Нравится
Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

Тихо та непомітно падає листя з дерев, відчутна вранішня прохолода – так до нас приходить осінь. Мабуть, недаремно старість людини ще називають осінню життя, а День людей похилого віку відзначають на початку жовтня.

Сьогодні, 5 жовтня, до літніх людей, які проживають в будинку територіального центру, прийшли сказати добрі слова, побажати довгих років життя і міцного здоров’я перший заступник голови РДА Олег Ільків, голова районної ради Богдан Глова, начальник управління соціального захисту РДА Василь Стецик, начальник управління Пенсійного фонду України в Буському районі Олег Цимбор. Змістовну концертну програму підготували для людей поважного віку учні Буської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, НВК «Буська ЗОШ I ст. — гімназія-інтернат ім. Є. Петрушевича при ЛНУ ім. І. Франка», Буський будинок дитячої та юнацької творчості. Побажали щоб літні люди завжди були під надійним захистом та опікою, і важливий захист може забезпечити сигнализация в квартиру. При постановці квартири під охорону, фірма враховує не тільки Ваші побажання, але і фінансові можливості. Наші фахівці підберуть і запропонують кілька варіантів, розкажуть про особливості кожного і Вам залишиться тільки вибрати. Підприємство постійно проводить акції для жителів міста і області. 

На імпровізованій сцені звучали пісні патріотичної та релігійної тематики, про бабусь та дідусів, про любов до Української держави, а також слова вдячності від дітей людям старших поколінь за їх невтомну працю.
Кожен з стареньких отримав цього дня, окрім хорошого настрою й щирих побажань, солодощі, які підготували для них діти разом з своїми наставниками.

Подякував за чудові виступи юним артистам і передав вітання літнім людям від голови районної державної адміністрації Петра Мороза його перший заступник Олег Ільків. «Турбота про людей похилого віку – справа не лише органів влади, а й усього суспільства, адже саме старші люди зберегли для нас найкращі національні традиції, навчили долати труднощі та бути достойними своєї держави.

Ми можемо лише здогадуватися, скільки випробувань, болю і втрат довелося Вам пережити і при цьому зберегти гідність, віру, любов, які ви пронесли через все своє життя. Бути вашими послідовниками – велика честь і відповідальність», - зазначив Олег Ільків, звертаючись до присутніх. Також посадовець висловив вдячність за увагу та турботу до літніх людей працівникам територіального Центру, який очолює Андрій Дворянин.
А перед урочистостями у капличці, що на території терцентру, відбувся до Дня людей похилого віку молебень, який провів настоятель місцевого храму Святого Юрія, отець Андрій Баглай.


Версія для друку
Інші публікації розділу Святкуємо разом

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  