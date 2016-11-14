Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Буський район під час реалізації семи соціальних проектів УФСІ у 2013-2015 роках показав себе з найкращої сторони активністю громад та відповідальністю влади на всіх її етапах. Це спільне надбання, відданість своїй справі дали можливість частину додаткових коштів, які надійшли до УФСІ, направити на продовження реалізації розпочатих проектів у загальноосвітній школі №1 м.Буська (3 млн 100 тис грн) та у дитячому дошкільному закладі «Курочка Ряба» села Сторонибаби (1 млн грн).

17 листопада в с.Сторонибаби за участю заступника голови – керівника апарату Львівської облдержадміністрації Маріанни Вільшинської, голови РДА Петра Мороза, голови райради Богдана Глови, директора Львівського регіонального представництва УФСІ Василя Кузьменка, керівника підрядної будівельної організації Володимира Слободяна, активу села, численних гостей відбулося урочисте відкриття та освячення оновленого дитячого дошкільного закладу «Курочка ряба».

Свято розпочалося з молитви та обряду освячення споруди, яке провели місцеві священнослужителі – отець Мирослав Лукач та отець Олег Макар. Надалі відбулася урочиста мить перерізання стрічки, до якої запросили почесних гостей: М.Вільшинську, П.Мороза, Б.Глову, В.Кузьменка.

В переповненому актовому залі садочку, який тепер став чи не найкращим у районі, відбулася двогодинна концертна програма з художніми виступами вихованців закладу, їх наставників, дітей місцевої школи, батьків.

Вітаючи жителів Сторонибаб із значимою подією у житті села, заступник голови-керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська зазначила, що вже вдруге відвідує садочок «Курочка ряба», у зв’язку з реалізацією тут проектів УФСІ.

Посадовець високо оцінила дієвість місцевої громади та керівника закладу, висловила подяку всім, хто долучився до реалізації проекту, адже тепер для дітей створено всі необхідні умови для перебування.

«Хотілося б, аби таких хороших справ було більше. Аби наші діти були захищені, зростали та виховувалися у відповідних умовах на втіху нам і своїм батькам», - наголосила Маріанна Вільшинська.

Далі з вітальними словами виступили: голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова районної ради Богдан Глова, директор Львівського регіонального представництва УФСІ Василь Кузьменко, голова Сторонибабської сільської ради Ірина Винниченко.

Вітальний лист цього дня надійшов громаді села і від виконавчого директора УФСІ Віктора Мірошниченка. «Сьогодні ми закладаємо нові основи для розвитку села Сторонибаби. Його розвиток та збереження соціальної інфраструктури сприятиме тому, що Ваша громада житиме заможніше, а в молодих сімей буде більше стимулів залишатися і працювати у селі. Не зупиняйтеся на досягнутому. Продовжуйте змінювати та розбудовувати своє прекрасне село», – йдеться у листі, який зачитала присутнім керівник ДНЗ Надія Кичурчак.

Кожен, хто найбільше долучився до реалізації проекту, отримав цього дня подяки та грамоти від УФСІ, керівництва закладу та сільської ради. Насамкінець, усі учасники проекту зробили спільне фото, яке нагадуватиме кожному про хорошу справу, зроблену для дітей.

Довідково. Український фонд соціальних інвестицій має репутацію надійного партнера та заслужив високу довіру у представників місцевого самоврядування Буського району та органів виконавчої влади. Завдяки проектам фонду люди мають унікальну змогу відремонтувати школи, дитячі садки, водогони, фельдшерсько-акушерські пункти, народні доми та інші важливі для громади соціальні об’єкти.