Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





З 1 серпня 2016 року всі державні закупівлі відбуваються через електронну систему Prozzoro. Журналісти Буського порталу взялись контролювати, як у Буському районі дотримуються «прозорих» закупівель. Отже, які закупівлі у Буському районі були за вересень 2016 року.

Якщо за серпень було проведено 9 тендерів, за допомогою яких вдалось зекономити 4,38 тис. гривень, то за вересень проведено 14 тендерів, економія від них складає 26 тис гривень.

За вересень найбільше закупівель (5) здійснив відділ культури та туризму Буської РДА, дві закупівлі здійснила державна пожежно-рятувальна частина Головного управління з надзвичайних ситуацій у Львівській області, управління будинками м.Буськ (2), відділ освіти Буської РДА (2), виконавчий комітет Буської міської ради (1), Буський місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги (1), Буська центральна районна лікарня (1).

Відділ культури та туризму Буської РДА у вересні закупив комплект музичної апаратури для Буського районного народного дому (28 965 грн.), комплект музичної апаратури для Народного дому с.Ожидів (23 790 грн.), комплект музичної апаратури для Народного дому с.Яблунівка (22 700 грн.), а також ноутбук для Народного дому с.Ожидів (7 520 грн.) та багатофункціональний принтер (копір, принтер, сканер) для бібліотеки с.Ракобовти (7 399 грн).

Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління з надзвичайних ситуацій у Львівській області (м.Буськ, пл.Ринок, 21) у вересні здійснило два безлотових тендера на бензин дизпаливо Energy (4390 л) на суму 89 995 гривень та бензин А-92 (3335 л) на суму 60 030 гривень.

За вересень управління будинками м.Буськ замовило закупівлю на капітальний ремонт вул.Чачковського, 8 (449 м.кв.) на суму 324 536 грн та на капітальний ремонт площі Ринок, 18 (245 кв.м) на суму 97 665 грн.

Відділ освіти Буської РДА здійснив закупівлю електричних акумуляторів та частини до них (21 312 грн), а також паливо рідинне та газ: оливні мастильні (120 200 гривень).

Одну закупівлю здійснив виконавчий комітет Буської міської ради, а саме: здійснення поточного ремонту асфальтобетонного покриття вул.Шашкевича, Шкільна, Федоровича (1317 м.кв) на суму 25 736, 40 грн.

Буський місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги закупив на суму 7 200 гривень канцелярських товарів, а Буська центральна районна лікарня закупила 15 000 кг овочів на суму 47 130 грн.

Такі дані оприлюднені в електронній системі закупівель «Prozzoro».

Роман МАТВІЮК, /Буський медіа-портал/