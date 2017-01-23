Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

У неділю, 22 січня, о 16:00 год у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться урочиста академія з нагоди Дня соборності України "В однім самопочутті нації".
Про це повідомили у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.
"Мистецьке дійство "В однім самопочутті нації" збере в одному залі усіх небайдужих українців та покаже справжню історичну подію, сповнену невимовною жагою до життя, гордістю предків, щирістю почуттів та непересічною любов’ю до Батьківщини, - розповіла директор департаменту Христина Береговська. - Втілять це все у життя Балет Ірини Мазур "Життя", вокальний дует, лауреат премії імені Василя Стуса "Сестри Тельнюк" у складі заслужених артисток України Лесі та Галі Тельнюк, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Богдан Козак, народний артист України Василь Вовкун та інші відомі особистості".