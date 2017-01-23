Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Святкуємо разом Святкуємо разом День соборності України у Львівській опері відзначатимуть урочистою академією Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01



У неділю, 22 січня, о 16:00 год у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться урочиста академія з нагоди Дня соборності України "В однім самопочутті нації". Про це повідомили у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА. "Мистецьке дійство "В однім самопочутті нації" збере в одному залі усіх небайдужих українців та покаже справжню історичну подію, сповнену невимовною жагою до життя, гордістю предків, щирістю почуттів та непересічною любов’ю до Батьківщини, - розповіла директор департаменту Христина Береговська. - Втілять це все у життя Балет Ірини Мазур "Життя", вокальний дует, лауреат премії імені Василя Стуса "Сестри Тельнюк" у складі заслужених артисток України Лесі та Галі Тельнюк, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Богдан Козак, народний артист України Василь Вовкун та інші відомі особистості".

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