Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Святкуємо разом

В актовій залі Буської ДМШ відбувся фестиваль «Повір у себе»

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

В актовій залі Буської дитячої музичної школи в п’ятницю, 25 листопада, відбувся традиційний о цій передзимовій порі мистецький фестиваль «Повір у себе», організатором якого стала Асоціація інвалідів Бущини на чолі з своїм керівником Софією Климус. 
Зі сцени дарували свої пісні, декламували вірші, розповідали гуморески, показували театральний талант юні та дорослі члени Асоціації, за що отримували щирі оплески глядачів та подарунки від спонсорів.
Цього дня на фест прибули давні друзі організації представники РДА і райради, всі ті, хто не байдужий до проблем людей з інвалідністю.
Звертаючись до присутніх членів Асоціації, батьків і дітей перший заступник голови РДА Олег Ільків та голова районної ради Богдан Глова запевнили, що органи влади повсякчас готові підтримувати людей з інвалідністю, аби кожен міг адаптуватися у суспільному житті, реалізувати свої здібності.

Посадовці подякували за титанічну працю багаторічному голові Асоціації Софії Якимівні Климус, висловили своє захоплення спортивними досягненнями чемпіонів паралімпійських ігор в Бразилії Антона Дацка та Віктора Дідуха, вручили подяки та подарували ікону Матері Божої, до якої тепер можна буде помолитися у приміщенні організації.
Водночас начальник фінансового управління РДА Михайло Постолюк висловив переконання, що навіть при браку коштів у районному бюджеті, фінансова підтримка діяльності Асоціації та Спортивно-реабілітаційного клубу «Вікторія» буде з року в рік продовжуватися і виділятися першочергово.

Також слово мали: чемпіон Європи зі стрільби з лука, майстер спорту міжнародного класу Володимир Хоменко, чемпіон паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 2016 року Антон Дацко, заступник голови Асоціації інвалідів Людмила Ціхоцька, представники депутата Львівської обласної ради Петра Жукровського, які вручили Почесні грамоти від Львівської обласної ради та грошові допомоги тим, хто вніс вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту для людей з особливими потребами та допоміг перемогти команді Бущини в XXIX обласній спартакіаді інвалідів.
Вели захід –Любов Огороднік та Мар’яна Климус.


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