Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

У Буському районі «Яворина» провела благодійну акцію
Вчора, біля пам’ятнику Тарасу Шевченку, що у селищі Красне, Всеукраїнське об'єднання українок «Яворина» провело благодійний ярмарок, на якому кожен бажаючий зміг придбати власноручні вироби волонтерок «Яворини», тим самим внести свою лепту у добру справу.
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У Буському районі «Яворина» провела благодійну акцію
Вчора, біля пам’ятнику Тарасу Шевченку, що у селищі Красне, Всеукраїнське об'єднання українок «Яворина» провело благодійний ярмарок, на якому кожен бажаючий зміг придбати власноручні вироби волонтерок «Яворини», тим самим внести свою лепту у добру...
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