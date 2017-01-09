Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати Ремонт квартир в новобудові - з чого розпочати?

Настав довгоочікуваний момент в житті – покупка нової квартири. На сьогоднішній день за статистикою сімей, які віддають перевагу квартирам у новобудовах ставати все більше. Квартири в новобудовах мають переваги: великі розміри кімнат, кухні, санву... Настав довгоочікуваний момент в житті – покупка нової квартири. На сьогоднішній день за статистикою сімей, які віддають перевагу квартирам у новобудовах ставати все більше. Квартири в новобудовах мають переваги: великі розміри кімнат, кухні, санву...

Новини культури Вибираємо заготовки для вишивки бісером

Вишита жіноча блузка, сорочка традиційно вважається одним з найкрасивіших символів нашого народу. Ця майстерно декоровані одяг привертає модниць в усьому світі. І, безумовно, ручна робота являє собою особливу цінність. Вишита жіноча блузка, сорочка традиційно вважається одним з найкрасивіших символів нашого народу. Ця майстерно декоровані одяг привертає модниць в усьому світі. І, безумовно, ручна робота являє собою особливу цінність.

Цікаво знати Як вибрати пластикові вікна?

Будемо вважати, що сам факт Вашого бажання замовити, купити і поставити пластикові вікна хорошої якості в собі будинок, квартиру або офіс вже має місце бути. Залишаються відкритими лише малесенькі питання...Як правильно вибрати правильні пластиков... Будемо вважати, що сам факт Вашого бажання замовити, купити і поставити пластикові вікна хорошої якості в собі будинок, квартиру або офіс вже має місце бути. Залишаються відкритими лише малесенькі питання...Як правильно вибрати правильні пластиков...

АТО, військові справи Учасникам АТО надали право на призначення дострокової пенсії

4 січня Президент Петро Порошенко підписав Закон України від 18.10.2016 № 1683-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції", яким унормувалось ... 4 січня Президент Петро Порошенко підписав Закон України від 18.10.2016 № 1683-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції", яким унормувалось ...

Святкуємо разом Діти з дитячого будинку привітали колядками працівників райдержадміністрації

19 січня, на Свято Водохреща, вихованці дитячого будинку «Добре серце» разом з своїми наставниками привітали колектив працівників райдержадміністрації колядками та новорічними віншуваннями 19 січня, на Свято Водохреща, вихованці дитячого будинку «Добре серце» разом з своїми наставниками привітали колектив працівників райдержадміністрації колядками та новорічними віншуваннями

Новини економіки В РДА відбулося засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення

19 січня в райдержадміністрації відбулося засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, яке провів голова РДА Петро Мороз. Серед питань порядку денного: підведення підсумків діяльності робочої групи за 2... 19 січня в райдержадміністрації відбулося засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, яке провів голова РДА Петро Мороз. Серед питань порядку денного: підведення підсумків діяльності робочої групи за 2...

Цікаво знати Львівські та німецькі лікарі реалізовуватимуть проект з управління медзакладами

Львівські та німецькі медики працюватимуть над спільним проектом у сфері управління закладами охорони здоров'я області. Про це повідомила т.в.о.директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ірина Микичак за результатами нещодавнього... Львівські та німецькі медики працюватимуть над спільним проектом у сфері управління закладами охорони здоров'я області. Про це повідомила т.в.о.директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ірина Микичак за результатами нещодавнього...

Короткий огляд подій Навесні у Львівському онкоцентрі встановлюватимуть сучасне діагностичне обладнання

Діагностичне обладнання постачатиме німецька компанія Siemens у межах реалізації субпроекту "Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області". Діагностичне обладнання постачатиме німецька компанія Siemens у межах реалізації субпроекту "Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області".

Новини культури На Львівщині школярі прикрасили залізничний міст вишитими рушниками

В час, коли знову гостро постало питання єдності українських земель, дуже актуальним є відзначення Дня Соборності України. Сьогодні дуже актуальними є слова з IV Універсалу Директорії: «Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх в... В час, коли знову гостро постало питання єдності українських земель, дуже актуальним є відзначення Дня Соборності України. Сьогодні дуже актуальними є слова з IV Універсалу Директорії: «Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх в...

Правоохоронні органи На Львівщині виявлено факти незадовільного утримання доріг у зимовий період

Інспектори з дорожнього нагляду Буського відділення поліції Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області разом з журналістами «Буського медіа порталу» здійснили обстеження автодоріг у Буському районі. Інспектори з дорожнього нагляду Буського відділення поліції Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області разом з журналістами «Буського медіа порталу» здійснили обстеження автодоріг у Буському районі.

Святкуємо разом Районний захід до Дня Соборності України відбудеться в Буській ДМШ

Відкриваючи засідання, очільник району Петро Мороз ознайомив присутніх з районним Планом по відзначенню у 2017 році Дня Соборності України, закликав посадовців на високому організаційному рівні провести заходи, мета яких ще більше консолідувати гр... Відкриваючи засідання, очільник району Петро Мороз ознайомив присутніх з районним Планом по відзначенню у 2017 році Дня Соборності України, закликав посадовців на високому організаційному рівні провести заходи, мета яких ще більше консолідувати гр...

Звернення до влади Вітання голови райдержадміністрації Петра Мороза з Хрещенням Господнім і Богоявленням

Усією українською родиною зустрічаємо третє велике свято, яке завершує цикл різдвяних віншувань, – Святе Богоявлення. Усією українською родиною зустрічаємо третє велике свято, яке завершує цикл різдвяних віншувань, – Святе Богоявлення.

Цікаво знати Збираємо сонячну електростанцію для будинку

Збираємо сонячну електростанцію для будинку Збираємо сонячну електростанцію для будинку

Новини культури У Буському районі купання на Водохреща проводитиметься офіційно в трьох місцях

На території Буського району купання під час проведення свята Водохреща буде проводитись в трьох місцях, де буде облаштовано пости з числа працівників Буського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області, райдержадміністрації та фельдшерів. На території Буського району купання під час проведення свята Водохреща буде проводитись в трьох місцях, де буде облаштовано пости з числа працівників Буського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області, райдержадміністрації та фельдшерів.

Новини культури Діти захисників України з Львівщини побували у Києві

Народний депутат України Михайло Бондар організував для дітей захисників України поїздку в м.Київ Народний депутат України Михайло Бондар організував для дітей захисників України поїздку в м.Київ

Цікаво знати Оголошується відбір до складу конкурсної комісії на зайняття посад державної служби в Буській РДА

Відповідно до Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016 року №... Відповідно до Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016 року №...

Звернення до влади Звертаємо увагу пенсіонерів на особливості виплати пенсій у 2017 році

У зв’язку з набранням чинності з 27 грудня 2016 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №1774-VІІІ від 06.12.2016, тимчасово, у період по 31 грудня 2017 року особам, які займають посади державної служби, визна... У зв’язку з набранням чинності з 27 грудня 2016 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №1774-VІІІ від 06.12.2016, тимчасово, у період по 31 грудня 2017 року особам, які займають посади державної служби, визна...

Цікаво знати Рекомендації для тих мешканців Бущини, хто організовує святкування, чи планує купатись у водоймах на Водохрещення

Звертаємо увагу організаторів проведення свята Водохрещення на те, що під час проведення заходів свята необхідно дотримуватися Правил охорони життя людей на водних об’єктах України. Звертаємо увагу організаторів проведення свята Водохрещення на те, що під час проведення заходів свята необхідно дотримуватися Правил охорони життя людей на водних об’єктах України.

Партнери Чеська компанія має намір збудувати на Львівщині сміттєспалювальний завод

Сьогодні, 17 січня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся з представником чеської компанії SMS CZ s. r. o., яка займається виробництвом обладнання в галузі екології, зокрема для переробки твердих побутових відходів. Сьогодні, 17 січня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся з представником чеської компанії SMS CZ s. r. o., яка займається виробництвом обладнання в галузі екології, зокрема для переробки твердих побутових відходів.

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У Буському районі вчора, 17 січня, побували виробники сільськогосподарської продукції Донецької області. Мета поїздки, яка відбулася в рамках проведення дводенного семінару «Успішний досвід та практики розвитку сільських територій та сільськогоспо... У Буському районі вчора, 17 січня, побували виробники сільськогосподарської продукції Донецької області. Мета поїздки, яка відбулася в рамках проведення дводенного семінару «Успішний досвід та практики розвитку сільських територій та сільськогоспо...

Новини культури Районний захід до Дня Соборності України відбудеться у пятницю, 20 січня, в Буській ДМШ

17 січня голова районної державної адміністрації Петро Мороз за участю голови районної ради Богдана Глови провів засідання організаційного комітету по відзначенню у районі 98-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки (УНР) ... 17 січня голова районної державної адміністрації Петро Мороз за участю голови районної ради Богдана Глови провів засідання організаційного комітету по відзначенню у районі 98-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки (УНР) ...

Цікаво знати Як правильно вибрати декоративну косметику

У кожної дівчини є свої косметичні фаворити. Але ми адже створення непостійні, і нам завжди хочеться чогось нового, тому кілька золотих правил спростять цей вибір. У кожної дівчини є свої косметичні фаворити. Але ми адже створення непостійні, і нам завжди хочеться чогось нового, тому кілька золотих правил спростять цей вибір.

Короткий огляд подій У Буському районі «Яворина» провела благодійну акцію

Вчора, біля пам’ятнику Тарасу Шевченку, що у селищі Красне, Всеукраїнське об'єднання українок «Яворина» провело благодійний ярмарок, на якому кожен бажаючий зміг придбати власноручні вироби волонтерок «Яворини», тим самим внести свою лепту у добру... Вчора, біля пам’ятнику Тарасу Шевченку, що у селищі Красне, Всеукраїнське об'єднання українок «Яворина» провело благодійний ярмарок, на якому кожен бажаючий зміг придбати власноручні вироби волонтерок «Яворини», тим самим внести свою лепту у добру...

Цікаво знати З чого виготовляється весільне вбрання?

З чого виготовляються весільні вбрання? З чого виготовляються весільні вбрання?

Цікаво знати Усе, що ви хотіли знати про дворівневі квартири

Ще зовсім недавно більшість вважала дворівневі квартири розкішним житлом, доступним далеко не кожному. Однак сучасні забудовники легко руйнують ці стереотипи, пропонуючи з кожним роком все більше новобудов. Ще зовсім недавно більшість вважала дворівневі квартири розкішним житлом, доступним далеко не кожному. Однак сучасні забудовники легко руйнують ці стереотипи, пропонуючи з кожним роком все більше новобудов.

Політика Як на Львівщині таємно проводять громадські слухання

Вчора, 11 січня в приміщенні адмінбудинку райради відбулись так звані «громадські слухання» щодо врегулювання вартості пасажирських перевезень за участю керівництва РДА, голів місцевих рад та перевізників. Про громадське слухання не повідомили ні ... Вчора, 11 січня в приміщенні адмінбудинку райради відбулись так звані «громадські слухання» щодо врегулювання вартості пасажирських перевезень за участю керівництва РДА, голів місцевих рад та перевізників. Про громадське слухання не повідомили ні ...

Новини економіки Сільгоспвиробники повинні здійснити реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі не пізніше 15 січня

Згідно з пунктом 48 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу (з урахуванням внесених змін) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), ск... Згідно з пунктом 48 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу (з урахуванням внесених змін) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), ск...

Новини економіки Гранична сума розрахунків готівкою встановлена у розмірі 50 тисяч гривень

Буська ОДПІ повідомляє, що 04 січня 2017 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 25.11.2016 №407 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210», якою внесено з... Буська ОДПІ повідомляє, що 04 січня 2017 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 25.11.2016 №407 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210», якою внесено з...

Конкурси Щодо міжнародної будівельної виставки в Державі Катар “Project Qatar-2017”

За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у період з 8 до 11 травня 2017 р. р. в Доха, Держава Катар, заплановано проведення міжнародної будівельної виставки "Project Qatar-2017" (www.projectqatar.com). За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у період з 8 до 11 травня 2017 р. р. в Доха, Держава Катар, заплановано проведення міжнародної будівельної виставки "Project Qatar-2017" (www.projectqatar.com).