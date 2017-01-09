Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

На сторінках порталу відображаються актуальні новини Бущини та Львівщини. Читачі Буського медійного порталу зможуть знайти для себе цікаву інформацію про життя нашого мальовничого куточку України, прочитати новини економіки, поради юристів та фінансистів, ознайомитися з актуальними політичними подіями Буського району та Львівщини.
Як на Бущині вертепували (фото) Різдвяні свята в селі Вербляни Буського району ніколи не приходить без традиційних колядок, які передаються з уст в уста вже сотні поколінь. Але одним із найкращих різдвяних звичаїв є колядування з Вертепом. На Різдвяні свята селом пройшло вертепн...
Правоохоронні органи
У Буському районі від переохолодження померла людина
У селі Стовпин Буського району на подвір’ї житлового господарства знайдено тіло місцевого мешканця, власника господаря з ознаками переохолодження. Про це повідомив в.о. начальника Буського відділення поліції Мар’ян Діжак.
Мешканці Бущини отримали Вифлеємський вогонь миру. Фото Щороку перед Різдвяними святами бузецькі пластуни передають мешканцям районного центру Буська та усім його гостям Вифлеємський вогонь миру – символ, який нагадує про те, що люди в усьому світі повинні докладати максимум зусиль для того, аби на всі...
У Буську передали Вифлеємський вогонь Миру усім бажаючим Вже стало доброю традицією напередодні Різдва отримувати у свої домівки Вогонь з Вифлеєму. От і пластуни Станиці Красне НСОУ запрошують жителів Буська та району у середу, 4 січня, о 16.00 годині до різдвяної ялинки на площу Ринок, де передадуть В...
Святкуємо разом
Новорічне свято у Верблянах на Бущині Новорічне свято – це довгоочікувана казка для усієї малечі та дорослих. Діточки з нетерпінням чекають приходу червононосого Діда Мороза та тендітної красуні Снігуроньки.
Як вибрати стаціонарний медіаплеєр? Медіаплеєр — це, по суті, такий простенький комп'ютер, заточений під відтворення відео. Велика частина медіаплеєрів всеїдні — програють відео будь-якого формату. Здавалося б, бери симпатичніше і дешевше, але різниця, як завжди, в деталях.
1 січня – день народження Степана Бандери 1 січня 2017 року виповнюється 108 років від дня народження Степана Бандери, одного з ідеологів національно – визвольної боротьби української нації у ХХ ст, чиїм ім’ям донині називають патріотів різних національностей, що боролися за незалежність ...
Чи дійсно Буська районна лікарня доброзичлива до дитини? Довгоочікувана і така бажана вагітність настала за 1,5 роки планування. Це було чудом, бо в мене проблеми по жіночому і кожен день в мене починався прийомом гормональних препаратів. 15.12.2016 р., за тиждень до приблизної дати пологів мене поклали...