Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Трудові спори та їх вирішення
До місцевих бюджетів Львівщини – майже 720 млн грн
Богданівна Надія
-
February 1, 2017
0
На Львівщині виділять понад 95 млн грн – на програму діагностики онкозахворювань
Богданівна Надія
-
February 1, 2017
0
Департамент цивільного захисту закликає краян обережно поводиться із газом та опалювальними приладами
Богданівна Надія
-
February 1, 2017
0
Львівська залізниця вимагає у Буської райради відшкодувати кошти за перевезення пільгових категорій населення...
Матвіюк Роман
-
February 1, 2017
0
На Львівщині невідомі особи представляються інспекторами Держпраці
Матвіюк Роман
-
February 1, 2017
0
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Свято
День соборності України у Львівській опері відзначатимуть урочистою академією
Марченко Ігор
-
January 23, 2017
0
У неділю, 22 січня, о 16:00 год у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться урочиста академія з нагоди Дня соборності...
Діти з дитячого будинку привітали колядками працівників райдержадміністрації
January 20, 2017
Районний захід до Дня Соборності України відбудеться в Буській ДМШ
January 19, 2017
Як на Бущині відзначатимуть Різдвяні свята (програма)
January 6, 2017
В Красному відбувся новорічний вечір. Фото
January 5, 2017
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Сільське господарство
Свято
Спорт
Цікаво
До уваги пенсіонерів! Управління Пенсійного фонду України в Буському районі роз’яснює особливості виплати пенсій за січень 2017 року
Марченко Ігор
-
December 26, 2016
Львівська магістраль у березні 2016 року покращила показники використання вантажних вагонів та локомотивів
Марченко Ігор
-
April 7, 2016
У Буському районі охочих перевізників не знайшлося
February 26, 2015
Липневі зміни у пенсійному забезпеченні
July 17, 2013
Вивіска є, чи буде автостанція? Або чергова порція локшини на наші вуха
February 18, 2013
Бюджет Буського району на 2013 рік
January 15, 2013
Критерії віднесення суб’єктів господарювання до великого, середнього або малого підприємництва
November 25, 2016
Чи справді у Буському районі газові махінації?
April 14, 2015
ЖИТТЯ
Життя
Лише полин стелила доля під ноги…
Марченко Ігор
-
November 18, 2013
0
6 листопада 2013 року виповнилось 202 роки з дня народження о. Маркіяна Шашкевича, відомого галицько-українського діяча. Про його просвітницьку діяльність знаємо чимало, про священицтво...
КОРОТКО
У Буському районі діти писали листи до військовослужбовців
Марченко Ігор
-
December 8, 2014
Зустріч з Антоном Дацком
Марченко Ігор
-
December 13, 2012
У Буському районі відмічається ріст захворюваності на скарлатину
Марченко Ігор
-
March 6, 2015
У Буському районі зросла кількість хворих на грип
Марченко Ігор
-
February 20, 2015
ВІДЕО ТА ФОТО
Спорт
До Білої Церкви – за новими перемогами
October 14, 2013
Відбулося спільне засідання Колегії управління фізичної культури та спорту та...
December 15, 2016
НАШІ ІНТЕРВ'Ю
Ліки від гіпертонії за дешевими цінами
Марченко Ігор
-
December 19, 2012
Про стан інфекційної та паразитарної захворюваності на території Буського району за 9 місяців 2015 року
Марченко Ігор
-
October 20, 2015
Бути чи не бути автостанції на площі Звитяги в Буську?
Марченко Ігор
-
December 19, 2012
Історія
На Львівщині молитвою вшанували пам’ять останнього Головнокомандувача УПА Василя Кука
January 11, 2017
У Буську відбудеться презентація книги про життя останньої володарки палацу Бадені
January 3, 2017
Бузецькі артисти цими вихідними побували з концертами у Польщі
December 5, 2016
Очільник району Петро Мороз зустрівся з громадою на Львівщині
December 3, 2016
У відділі культури та туризму відбувся захід «Сьогодні – 25-а річниця...
December 3, 2016
Листи в редакцію
Чи дійсно Буська районна лікарня доброзичлива до дитини?
December 29, 2016
Мешканці Буського району найбільше чекають від Сенютки відкриття відділень гемодіалізу
December 27, 2016
Чи існують які-небудь правила вибору люстри?
November 15, 2016
Вибираємо фірму для перевезень в Києві
October 27, 2016
Путівник по Яремче
October 26, 2016
Політика
На Львівщину приїде Гройсман
Марченко Ігор
-
January 26, 2017
0
Питання складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання обговорено під час наради в РДА
Марченко Ігор
-
January 26, 2017
0
На Львівщині відбудуться вибори
Марченко Ігор
-
January 25, 2017
0
Як на Львівщині таємно проводять громадські слухання
Марченко Ігор
-
January 13, 2017
0
В райдержадміністрації відбулася нарада з керівниками відділів апарату та окремих структурних підрозділів РДА
Марченко Ігор
-
December 26, 2016
0
Право
На Львівщині виявлено факти незадовільного утримання доріг у зимовий період
January 19, 2017
На Бущині патрульні врятували пасажирів автобуса від морозу, що прямував з...
January 9, 2017
У Буському районі від переохолодження померла людина
January 6, 2017
У Буському районі правоохоронці провели рейд по виявленню браконьєрів
December 26, 2016
Буська міська рада приховує свої рішення
December 15, 2016
Новини культури
Міський голова Львова: “Львів – це ще частина України?”
Марченко Ігор
-
January 23, 2017
Українці обурені півфіналістами українського відбору на «Євробачення-2017»
Марченко Ігор
-
January 22, 2017
Вибираємо заготовки для вишивки бісером
Марченко Ігор
-
January 21, 2017
На Львівщині школярі прикрасили залізничний міст вишитими рушниками
Марченко Ігор
-
January 20, 2017
У Буському районі купання на Водохреща проводитиметься офіційно в трьох місцях
Марченко Ігор
-
January 18, 2017
Спорт
Перші нагороди зимового сезону легкоатлетів Бущини
January 31, 2017
У Буську підвели підсумки футбольного сезону 2016 року
December 26, 2016
Відбулося спільне засідання Колегії управління фізичної культури та спорту та...
December 15, 2016
Боксери-юніори Буського району здобули призові місця
November 30, 2016
Як вибрати команд-переможниць у матчах прем’єр-ліги Англії?
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February 1, 2017
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February 1, 2017
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February 1, 2017
0
Життя
Буськ може стати центром госпітального округу
Матвіюк Роман
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February 1, 2017
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Життя
Делегація Бущини побувала в Навчальному центрі Національної Гвардії України у Золочеві
Матвіюк Роман
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February 1, 2017
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У Буську говоритимуть про ЗНО
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