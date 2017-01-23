Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Історія нашого краю Голова райдержадміністрації Петро Мороз зустрівся з громадою Бущини

Першою цього року стала зустріч голови РДА Петра Мороза з громадою Тур’янської сільської ради в актовій залі місцевої загальноосвітньої школи. За час зустрічі, на яку прибуло близько 70 осіб, очільник району розповів про виконану роботу органами в... Першою цього року стала зустріч голови РДА Петра Мороза з громадою Тур’янської сільської ради в актовій залі місцевої загальноосвітньої школи. За час зустрічі, на яку прибуло близько 70 осіб, очільник району розповів про виконану роботу органами в...

Новини культури Львівське сміття заборонили возити у Буський район

Про це вчора на районній сесії Буської райради проінформував керівник Буського міського комунального підприємства, депутат районної ради Михайло Гаєвський: Про це вчора на районній сесії Буської райради проінформував керівник Буського міського комунального підприємства, депутат районної ради Михайло Гаєвський:

Цікаво знати 4 вагомі причини замовити розкрутку сайтів на site-ok.com.ua

4 вагомі причини замовити розкрутку сайтів на site-ok.com.ua 4 вагомі причини замовити розкрутку сайтів на site-ok.com.ua

Цікаво знати Дивитесь, де купити спортивне взуття для дівчаток?

Дивитесь, де купити спортивне взуття для дівчаток? Дивитесь, де купити спортивне взуття для дівчаток?

Політика На Львівщину приїде Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить завтра 27 січня робочу поїздку на Львівщину. Зокрема планується, що державний чиновник відвідає у м.Буську підприємство "Галіція Грінері", яке займається вирощуванням в теплицях овочів для украї... Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить завтра 27 січня робочу поїздку на Львівщину. Зокрема планується, що державний чиновник відвідає у м.Буську підприємство "Галіція Грінері", яке займається вирощуванням в теплицях овочів для украї...

Цікаво знати На виставці "Адвентур 2017" Львівщина єдина з областей України представила туристичний потенціал

Організація промотурів для журналістів і блогерів, презентація гірськолижних курортів, налагодження співпраці з туроператорами – результати туристичної виставки "Адвентур 2017" для Львівщини, яка була єдиним представником України. Організація промотурів для журналістів і блогерів, презентація гірськолижних курортів, налагодження співпраці з туроператорами – результати туристичної виставки "Адвентур 2017" для Львівщини, яка була єдиним представником України.

Політика Питання складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання обговорено під час наради в РДА

25 січня голова райдержадміністрації Петро Мороз провів нараду з керівниками та бухгалтерами бюджетних організацій з метою вчасного створення паспортів бюджетних програм. 25 січня голова райдержадміністрації Петро Мороз провів нараду з керівниками та бухгалтерами бюджетних організацій з метою вчасного створення паспортів бюджетних програм.

Партнери В Красненську ЗОШ №1 передади нову комп’ютерну і копіювальну техніку

Сьогодні, 25 січня, у загальноосвітню школу №1 селища Красне завітала делегація посадовців у складі: голови райдержадміністрації Петра Мороза, голови районної ради Богдана Глови, начальника фінансового управління РДА Михайла Постолюка, начальника ... Сьогодні, 25 січня, у загальноосвітню школу №1 селища Красне завітала делегація посадовців у складі: голови райдержадміністрації Петра Мороза, голови районної ради Богдана Глови, начальника фінансового управління РДА Михайла Постолюка, начальника ...

Політика На Львівщині відбудуться вибори

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Новини економіки У Львові в пункті прийому візових анкет відтепер журналісти за візу мають платити 35 євро

Наш журналіст при подачі документів до ППВА Львівського консульського округу стикнувся з ноу-хау. Наш журналіст при подачі документів до ППВА Львівського консульського округу стикнувся з ноу-хау.

Наші інтервю Зарплату педагогам потрібно підвищувати одночасно усім, а не вибірково, - Михайло Цимбалюк

Керівник Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк на своїй сторінці у Фейсбуці нагадав, що згідно з рішенням уряду, з 1 січня цього року українським вчителям вдвічі підвищили заробітну плату. Проте, ті викладачі,... Керівник Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк на своїй сторінці у Фейсбуці нагадав, що згідно з рішенням уряду, з 1 січня цього року українським вчителям вдвічі підвищили заробітну плату. Проте, ті викладачі,...

Новини економіки Торік в агропромисловий комплекс Буського району залучили рекордну суму інвестицій

За кількістю залучених інвестицій аграрний сектор займає провідне місце серед галузей економіки Буського району. Зокрема, у 2016 у АПК регіону залучено майже 1 млн доларів та 600 тисяч євро. Про це під час свого звіту перед громадою сьогодні, 16 с... За кількістю залучених інвестицій аграрний сектор займає провідне місце серед галузей економіки Буського району. Зокрема, у 2016 у АПК регіону залучено майже 1 млн доларів та 600 тисяч євро. Про це під час свого звіту перед громадою сьогодні, 16 с...

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Кожен житель нашої країни з настанням холодів намагається створити в своєму будинку тепло і атмосферу комфорту і затишку. З таким завданням чудово справляються опалювальні прилади. Одним з видів такого пристрою є радіатори. Кожен житель нашої країни з настанням холодів намагається створити в своєму будинку тепло і атмосферу комфорту і затишку. З таким завданням чудово справляються опалювальні прилади. Одним з видів такого пристрою є радіатори.

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Мер Львова Андрій Садовий написав у Фейсбуці про проблему сміття у місті: Мер Львова Андрій Садовий написав у Фейсбуці про проблему сміття у місті:

Короткий огляд подій Бущина приєдналася до патріотичної акції «Міст єдності»

З нагоди відзначення Дня Соборності України та 98-ї річниці Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) у п’ятницю, 20 січня, учнівська молодь, керівники органів влади району взяли участь у пат... З нагоди відзначення Дня Соборності України та 98-ї річниці Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) у п’ятницю, 20 січня, учнівська молодь, керівники органів влади району взяли участь у пат...

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За словами директора департаменту Назарія Романчука, робота департаменту цьогоріч у напрямку поводження з ТПВ буде зосереджена на визначенні інвесторів для будівництва та експлуатації комплексів перероблення, утилізації сміття в області. За словами директора департаменту Назарія Романчука, робота департаменту цьогоріч у напрямку поводження з ТПВ буде зосереджена на визначенні інвесторів для будівництва та експлуатації комплексів перероблення, утилізації сміття в області.

Святкуємо разом День соборності України у Львівській опері відзначатимуть урочистою академією

У неділю, 22 січня, о 16:00 год у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться урочиста академія з нагоди Дня соборності України "В однім самопочутті нації". У неділю, 22 січня, о 16:00 год у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться урочиста академія з нагоди Дня соборності України "В однім самопочутті нації".

Партнери ЄБРР надає 135 мільйонів гривень кредиту компанії "Львівхолод"

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Новини культури Українці обурені півфіналістами українського відбору на «Євробачення-2017»

«Де нормальні артисти?!», - мережа обурена півфіналістами українського відбору на «Євробачення-2017». Поки відома лише частина конкурсних композицій. «Де нормальні артисти?!», - мережа обурена півфіналістами українського відбору на «Євробачення-2017». Поки відома лише частина конкурсних композицій.

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Вишита жіноча блузка, сорочка традиційно вважається одним з найкрасивіших символів нашого народу. Ця майстерно декоровані одяг привертає модниць в усьому світі. І, безумовно, ручна робота являє собою особливу цінність. Вишита жіноча блузка, сорочка традиційно вважається одним з найкрасивіших символів нашого народу. Ця майстерно декоровані одяг привертає модниць в усьому світі. І, безумовно, ручна робота являє собою особливу цінність.

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Короткий огляд подій Навесні у Львівському онкоцентрі встановлюватимуть сучасне діагностичне обладнання

Діагностичне обладнання постачатиме німецька компанія Siemens у межах реалізації субпроекту "Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області". Діагностичне обладнання постачатиме німецька компанія Siemens у межах реалізації субпроекту "Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області".