Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Голова райдержадміністрації Петро Мороз зустрівся з громадою Бущини Першою цього року стала зустріч голови РДА Петра Мороза з громадою Тур’янської сільської ради в актовій залі місцевої загальноосвітньої школи. За час зустрічі, на яку прибуло близько 70 осіб, очільник району розповів про виконану роботу органами влади за попередній 2016 рік, про пріоритетні напрямки
На сторінках порталу відображаються актуальні новини Бущини та Львівщини. Читачі Буського медійного порталу зможуть знайти для себе цікаву інформацію про життя нашого мальовничого куточку України, прочитати новини економіки, поради юристів та фінансистів, ознайомитися з актуальними політичними подіями Буського району та Львівщини.
На Львівщину приїде Гройсман
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить завтра 27 січня робочу поїздку на Львівщину. Зокрема планується, що державний чиновник відвідає у м.Буську підприємство "Галіція Грінері", яке займається вирощуванням в теплицях овочів для украї...
Радіатори із сталі Кожен житель нашої країни з настанням холодів намагається створити в своєму будинку тепло і атмосферу комфорту і затишку. З таким завданням чудово справляються опалювальні прилади. Одним з видів такого пристрою є радіатори.
Бущина приєдналася до патріотичної акції «Міст єдності» З нагоди відзначення Дня Соборності України та 98-ї річниці Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) у п’ятницю, 20 січня, учнівська молодь, керівники органів влади району взяли участь у пат...
Ремонт квартир в новобудові - з чого розпочати? Настав довгоочікуваний момент в житті – покупка нової квартири. На сьогоднішній день за статистикою сімей, які віддають перевагу квартирам у новобудовах ставати все більше. Квартири в новобудовах мають переваги: великі розміри кімнат, кухні, санву...
Новини культури
Вибираємо заготовки для вишивки бісером Вишита жіноча блузка, сорочка традиційно вважається одним з найкрасивіших символів нашого народу. Ця майстерно декоровані одяг привертає модниць в усьому світі. І, безумовно, ручна робота являє собою особливу цінність.
Цікаво знати
Як вибрати пластикові вікна? Будемо вважати, що сам факт Вашого бажання замовити, купити і поставити пластикові вікна хорошої якості в собі будинок, квартиру або офіс вже має місце бути. Залишаються відкритими лише малесенькі питання...Як правильно вибрати правильні пластиков...
АТО, військові справи
Учасникам АТО надали право на призначення дострокової пенсії 4 січня Президент Петро Порошенко підписав Закон України від 18.10.2016 № 1683-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції", яким унормувалось ...