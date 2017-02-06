Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Актуально тепер
Працівники Буського лісгоспу долучились до будівництва фортифікаційних споруд
Економічна вигода від швидкомонтованих будинків
У районній дитячій бібліотеці відбулася година пам’яті «Голодомор 1933 – український голокост»
У Острівчику-Пильному освятять храм
Щоб медична допомога була вчасною
Стартував промотур Львівщиною для українських журналістів
Богданівна Надія
-
February 3, 2017
0
Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області інформує
Богданівна Надія
-
February 3, 2017
0
У 2016 році для районів області придбали 7 сміттєвозів
Богданівна Надія
-
February 3, 2017
0
Турецький бізнес інтенсивно цікавиться інвестуванням у Львівщину
Богданівна Надія
-
February 3, 2017
0
Очільник Львівської області зустрівся із Послом США в Україні
Богданівна Надія
-
February 3, 2017
0
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Свято
День соборності України у Львівській опері відзначатимуть урочистою академією
Марченко Ігор
-
January 23, 2017
0
У неділю, 22 січня, о 16:00 год у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться урочиста академія з нагоди Дня соборності...
Діти з дитячого будинку привітали колядками працівників райдержадміністрації
January 20, 2017
Районний захід до Дня Соборності України відбудеться в Буській ДМШ
January 19, 2017
Як на Бущині відзначатимуть Різдвяні свята (програма)
January 6, 2017
В Красному відбувся новорічний вечір. Фото
January 5, 2017
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Цікаво
Декларування доходів громадян за допомогою Електронного кабінету
Марченко Ігор
-
December 15, 2016
На Львівщині 2,3 млн грн буде відшкодовано населенню за проведення заходів з енергозбереження
Марченко Ігор
-
December 2, 2014
Звітує податкова міліція
February 25, 2013
У грудні споживачі Львівської області отримали нові рахунки за газ
December 15, 2015
Украпошта планує збудувати перший в Україні поштово-логістичний центр
November 21, 2015
У Буську завдяки системі Prozzoro за серпень вдалось зекономити 4 380 тисяч гривень
September 19, 2016
Мешканців Буського району закликають скористатися своїм правом на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг
April 21, 2015
Не варто захищати спекулянта
December 20, 2012
ЖИТТЯ
Життя
Я б життя віддав за Україну
Марченко Ігор
-
March 16, 2014
0
У перший день весни мешканцю Олеська Федору Тимофійовичу ПРЕДКУ виповнилось 90 років. Напередодні такої поважної дати ми зателефонували до ювіляра, щоб узгодити дату зустрічі, проте...
КОРОТКО
Зважати на думку громади
Марченко Ігор
-
February 2, 2013
СК «Надбужжя» з Буська – переможець Кубка Львівщини
Марченко Ігор
-
July 25, 2015
На службі у держави й громадян
Марченко Ігор
-
May 4, 2013
У Буському районі на станції Красне біля залізничної колії знайшли гранату часів війни
Марченко Ігор
-
March 17, 2015
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Спорт
Як вибрати команд-переможниць у матчах прем’єр-ліги Англії?
November 15, 2016
У Буську урочисто піднімуть Олімпійський прапор у день старту ігор у...
August 4, 2016
НАШІ ІНТЕРВ'Ю
Собі вершки, вам – корінці, або Тополя на наші голови
Марченко Ігор
-
February 2, 2013
Від занедбаного до ошатного – один крок
Марченко Ігор
-
June 12, 2013
Бажаю неміліючих інформаційних джерел
Марченко Ігор
-
January 15, 2013
Історія
На Львівщині молитвою вшанували пам’ять останнього Головнокомандувача УПА Василя Кука
January 11, 2017
У Буську відбудеться презентація книги про життя останньої володарки палацу Бадені
January 3, 2017
Бузецькі артисти цими вихідними побували з концертами у Польщі
December 5, 2016
Очільник району Петро Мороз зустрівся з громадою на Львівщині
December 3, 2016
У відділі культури та туризму відбувся захід «Сьогодні – 25-а річниця...
December 3, 2016
Листи в редакцію
Чи дійсно Буська районна лікарня доброзичлива до дитини?
December 29, 2016
Мешканці Буського району найбільше чекають від Сенютки відкриття відділень гемодіалізу
December 27, 2016
Чи існують які-небудь правила вибору люстри?
November 15, 2016
Вибираємо фірму для перевезень в Києві
October 27, 2016
Путівник по Яремче
October 26, 2016
Політика
На Львівщину приїде Гройсман
Марченко Ігор
-
January 26, 2017
0
Питання складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання обговорено під час наради в РДА
Марченко Ігор
-
January 26, 2017
0
На Львівщині відбудуться вибори
Марченко Ігор
-
January 25, 2017
0
Як на Львівщині таємно проводять громадські слухання
Марченко Ігор
-
January 13, 2017
0
В райдержадміністрації відбулася нарада з керівниками відділів апарату та окремих структурних підрозділів РДА
Марченко Ігор
-
December 26, 2016
0
Право
Новим прокурором Радехівської місцевої прокуратури став радник юстиції Любомир Процак
February 2, 2017
На Львівщині виявлено факти незадовільного утримання доріг у зимовий період
January 19, 2017
На Бущині патрульні врятували пасажирів автобуса від морозу, що прямував з...
January 9, 2017
У Буському районі від переохолодження померла людина
January 6, 2017
У Буському районі правоохоронці провели рейд по виявленню браконьєрів
December 26, 2016
Новини культури
Міський голова Львова: “Львів – це ще частина України?”
Марченко Ігор
-
January 23, 2017
Українці обурені півфіналістами українського відбору на «Євробачення-2017»
Марченко Ігор
-
January 22, 2017
Вибираємо заготовки для вишивки бісером
Марченко Ігор
-
January 21, 2017
На Львівщині школярі прикрасили залізничний міст вишитими рушниками
Марченко Ігор
-
January 20, 2017
У Буському районі купання на Водохреща проводитиметься офіційно в трьох місцях
Марченко Ігор
-
January 18, 2017
Спорт
Перші нагороди зимового сезону легкоатлетів Бущини
January 31, 2017
У Буську підвели підсумки футбольного сезону 2016 року
December 26, 2016
Відбулося спільне засідання Колегії управління фізичної культури та спорту та...
December 15, 2016
Боксери-юніори Буського району здобули призові місця
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Турецький бізнес інтенсивно цікавиться інвестуванням у Львівщину
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