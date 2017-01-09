Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Короткий огляд подій У Буському районі «Яворина» провела благодійну акцію

Вчора, біля пам’ятнику Тарасу Шевченку, що у селищі Красне, Всеукраїнське об'єднання українок «Яворина» провело благодійний ярмарок, на якому кожен бажаючий зміг придбати власноручні вироби волонтерок «Яворини», тим самим внести свою лепту у добру... Вчора, біля пам’ятнику Тарасу Шевченку, що у селищі Красне, Всеукраїнське об'єднання українок «Яворина» провело благодійний ярмарок, на якому кожен бажаючий зміг придбати власноручні вироби волонтерок «Яворини», тим самим внести свою лепту у добру...

Цікаво знати З чого виготовляється весільне вбрання?

З чого виготовляються весільні вбрання? З чого виготовляються весільні вбрання?

Цікаво знати Усе, що ви хотіли знати про дворівневі квартири

Ще зовсім недавно більшість вважала дворівневі квартири розкішним житлом, доступним далеко не кожному. Однак сучасні забудовники легко руйнують ці стереотипи, пропонуючи з кожним роком все більше новобудов. Ще зовсім недавно більшість вважала дворівневі квартири розкішним житлом, доступним далеко не кожному. Однак сучасні забудовники легко руйнують ці стереотипи, пропонуючи з кожним роком все більше новобудов.

Політика Як на Львівщині таємно проводять громадські слухання

Вчора, 11 січня в приміщенні адмінбудинку райради відбулись так звані «громадські слухання» щодо врегулювання вартості пасажирських перевезень за участю керівництва РДА, голів місцевих рад та перевізників. Про громадське слухання не повідомили ні ... Вчора, 11 січня в приміщенні адмінбудинку райради відбулись так звані «громадські слухання» щодо врегулювання вартості пасажирських перевезень за участю керівництва РДА, голів місцевих рад та перевізників. Про громадське слухання не повідомили ні ...

Новини економіки Сільгоспвиробники повинні здійснити реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі не пізніше 15 січня

Згідно з пунктом 48 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу (з урахуванням внесених змін) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), ск... Згідно з пунктом 48 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу (з урахуванням внесених змін) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), ск...

Новини економіки Гранична сума розрахунків готівкою встановлена у розмірі 50 тисяч гривень

Буська ОДПІ повідомляє, що 04 січня 2017 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 25.11.2016 №407 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210», якою внесено з... Буська ОДПІ повідомляє, що 04 січня 2017 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 25.11.2016 №407 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210», якою внесено з...

Конкурси Щодо міжнародної будівельної виставки в Державі Катар “Project Qatar-2017”

За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у період з 8 до 11 травня 2017 р. р. в Доха, Держава Катар, заплановано проведення міжнародної будівельної виставки "Project Qatar-2017" (www.projectqatar.com). За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у період з 8 до 11 травня 2017 р. р. в Доха, Держава Катар, заплановано проведення міжнародної будівельної виставки "Project Qatar-2017" (www.projectqatar.com).

Цікаво знати На Львівщині вперше в Україні відбудеться Кубок світу з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з інвалідністю

Вперше в історії України, упродовж 12 - 20 січня 2017 року, на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України відбудуться змагання найвищого світового рівня – Кубок світу Міжнародного паралімпійськ... Вперше в історії України, упродовж 12 - 20 січня 2017 року, на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України відбудуться змагання найвищого світового рівня – Кубок світу Міжнародного паралімпійськ...

Новини економіки Про минулорічні надходження в бюджет розповіли у Буській ОДПІ

Впродовж січня-грудня 2016 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області перерахували до бюджетів усіх рівнів 681691,2 тис.грн. податків та зборів Впродовж січня-грудня 2016 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області перерахували до бюджетів усіх рівнів 681691,2 тис.грн. податків та зборів

Новини культури Мер Львова розповів, що проживання в Італії на день зі сім'єю складає 410 євро

"Полегшу життя людям, які граються в папарацці та фотографують мене з-за кутів на відпочинку. Зараз з сім'єю в Kronplatz (Італія). Готель Heinz (3*). "Полегшу життя людям, які граються в папарацці та фотографують мене з-за кутів на відпочинку. Зараз з сім'єю в Kronplatz (Італія). Готель Heinz (3*).

Короткий огляд подій У Буську провели "громадські слухання" без журналістів та громади

Вчора в актовому залі Буської РДА проходили громадські слухання щодо підняття вартості проїзду для пасажирів. Хоча громадськими їх важко назвати. На захід не запросили ні місцевих журналістів, ні представників громадських організацій, ні мешканців... Вчора в актовому залі Буської РДА проходили громадські слухання щодо підняття вартості проїзду для пасажирів. Хоча громадськими їх важко назвати. На захід не запросили ні місцевих журналістів, ні представників громадських організацій, ні мешканців...

Новини культури В Інтернеті стартував міжнародний флешмоб до Дня Соборності України

Це вже третій флешмоб «UnitedUkraine», який організовують до Дня Соборності України. Це вже третій флешмоб «UnitedUkraine», який організовують до Дня Соборності України.

Короткий огляд подій В Буську місцевих мешканців закликають допомогти лебедям перебути сильні морози. Фото

У Буську, де річка Полтва впадає у Західний Буг, попри сильні морози зимують лебеді. Місцеві мешканці закликають небайдужих погодувати птахів. У Буську, де річка Полтва впадає у Західний Буг, попри сильні морози зимують лебеді. Місцеві мешканці закликають небайдужих погодувати птахів.

Цікаво знати Креатин: особливості і плюси

Креатин: особливості і плюси Креатин: особливості і плюси

Цікаво знати Відпочинок в Карпатах — автентичне житло та еко-стиль

Відпочинок в Карпатах — автентичне житло та еко-стиль Відпочинок в Карпатах — автентичне житло та еко-стиль

Новини економіки У Буську відбувається громадське слухання чи замилювання очей мешканцям?

Як стало відомо в ці хвилини у Буську в актовому залі Буської РДА тривають так звані громадські слухання щодо підняття вартості проїзду для пасажирів. Чому так звані? Як стало відомо в ці хвилини у Буську в актовому залі Буської РДА тривають так звані громадські слухання щодо підняття вартості проїзду для пасажирів. Чому так звані?

Новини культури У Буську закликають погодувати лебедів

У Буську, де річка Полтва впадає у Західний Буг, попри сильні морози зимують лебеді. Місцеві мешканці закликають небайдужих погодувати птахів. У Буську, де річка Полтва впадає у Західний Буг, попри сильні морози зимують лебеді. Місцеві мешканці закликають небайдужих погодувати птахів.

Історія нашого краю На Львівщині молитвою вшанували пам'ять останнього Головнокомандувача УПА Василя Кука

Сьогодні у селищі Красне відзначили молитвою 104-ту річницю від дня народження останнього Головнокомандувача Української Повстанської Армії Василя Кука. Сьогодні у селищі Красне відзначили молитвою 104-ту річницю від дня народження останнього Головнокомандувача Української Повстанської Армії Василя Кука.

Життєві історії Голова ОДА та Генконсул Республіки Польща засудили акт вандалізму у Гуті Пеняцькій

Олег Синютка засудив акт вандалізму, назвавши його провокацією, яку здійснили для погіршення українсько-польських відносин особи, що підіграють російській агресії та висловив запевнення, що правоохоронні органи докладуть всіх зусиль, щоб розслідув... Олег Синютка засудив акт вандалізму, назвавши його провокацією, яку здійснили для погіршення українсько-польських відносин особи, що підіграють російській агресії та висловив запевнення, що правоохоронні органи докладуть всіх зусиль, щоб розслідув...

Новини економіки До уваги відповідальних працівників за архівування документів

В порядку здійснення контрольної функції було розглянуто питання про практику застосування та стан виконання Закону України від 29 березня 2016 року № 1043- VIII «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен... В порядку здійснення контрольної функції було розглянуто питання про практику застосування та стан виконання Закону України від 29 березня 2016 року № 1043- VIII «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен...

Цікаво знати Як уникнути переохолодження та обмороження

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Новини культури У Буську врятували лебедя, який замерзав на річці

Небайдужі мешканці Буська звернулись до районних рятувальників по допомогу. Небайдужі мешканці Буська звернулись до районних рятувальників по допомогу.

Новини культури У Буську запрошують на Різдвяне дійство "Велика коляда"

Надбужанців і гостей лелечого міста запрошують на Різдвяне дійство "Велика коляда", що відбудеться 13 січня о 14 годині на площі Ринок (біля міської ялинки). Надбужанців і гостей лелечого міста запрошують на Різдвяне дійство "Велика коляда", що відбудеться 13 січня о 14 годині на площі Ринок (біля міської ялинки).

Новини культури У Буському районі працюють стаціонарні пункти обігріву

Станом на 10 січня у Буському районі працюють 10 стаціонарних пунктів обігріву. Про це повідомили журналісту Буського медіа порталу у Буській райдержадміністрації. Станом на 10 січня у Буському районі працюють 10 стаціонарних пунктів обігріву. Про це повідомили журналісту Буського медіа порталу у Буській райдержадміністрації.

Цікаво знати Як вибрати шини? Поради щодо підбору покришок.

Питанням як вибрати шини часто задаються не тільки новачки-автолюбителі, але і досвідчені автомобілісти. Варто пам'ятати, що світ не стоїть на місці, це стосується і сфери шинопроизводства. Питанням як вибрати шини часто задаються не тільки новачки-автолюбителі, але і досвідчені автомобілісти. Варто пам'ятати, що світ не стоїть на місці, це стосується і сфери шинопроизводства.

Новини економіки З 1 січня вступили в силу нові штрафи за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, недобросовісному роботодавцю доведеться сплатити десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, тобто 32000 гривень за кожного працівника щодо якого вчинено порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, недобросовісному роботодавцю доведеться сплатити десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, тобто 32000 гривень за кожного працівника щодо якого вчинено порушення.

Цікаво знати Урядом удосконалено порядок надання державної соціальної допомоги деяким категоріям осіб

30 листопада 2016 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою, зокрема, внесено зміни до чотирьох порядків 30 листопада 2016 року Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, якою, зокрема, внесено зміни до чотирьох порядків

Звернення до влади Привітання голови райдержадміністрації Петра Мороза з Різдвом Христовим!

Прийміть щирі вітання з нагоди величного свята Різдва Христового, що об'єднує усіх нас чистим світлом духовних чеснот і цінностей, утверджує в наших серцях віру, сповнює душі любов'ю. Прийміть щирі вітання з нагоди величного свята Різдва Христового, що об'єднує усіх нас чистим світлом духовних чеснот і цінностей, утверджує в наших серцях віру, сповнює душі любов'ю.