Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Ремонт квартир в новобудові - з чого розпочати? Настав довгоочікуваний момент в житті – покупка нової квартири. На сьогоднішній день за статистикою сімей, які віддають перевагу квартирам у новобудовах ставати все більше. Квартири в новобудовах мають переваги: великі розміри кімнат, кухні, санвузлів, великі коридори.
Вибираємо заготовки для вишивки бісером Вишита жіноча блузка, сорочка традиційно вважається одним з найкрасивіших символів нашого народу. Ця майстерно декоровані одяг привертає модниць в усьому світі. І, безумовно, ручна робота являє собою особливу цінність.
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Ремонт квартир в новобудові - з чого розпочати? Настав довгоочікуваний момент в житті – покупка нової квартири. На сьогоднішній день за статистикою сімей, які віддають перевагу квартирам у новобудовах ставати все більше. Квартири в новобудовах мають переваги: великі розміри кімнат, кухні, санву...
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Вибираємо заготовки для вишивки бісером Вишита жіноча блузка, сорочка традиційно вважається одним з найкрасивіших символів нашого народу. Ця майстерно декоровані одяг привертає модниць в усьому світі. І, безумовно, ручна робота являє собою особливу цінність.
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АТО, військові справи
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У Буському районі «Яворина» провела благодійну акцію
Вчора, біля пам’ятнику Тарасу Шевченку, що у селищі Красне, Всеукраїнське об'єднання українок «Яворина» провело благодійний ярмарок, на якому кожен бажаючий зміг придбати власноручні вироби волонтерок «Яворини», тим самим внести свою лепту у добру...
Усе, що ви хотіли знати про дворівневі квартири Ще зовсім недавно більшість вважала дворівневі квартири розкішним житлом, доступним далеко не кожному. Однак сучасні забудовники легко руйнують ці стереотипи, пропонуючи з кожним роком все більше новобудов.
Політика
Як на Львівщині таємно проводять громадські слухання Вчора, 11 січня в приміщенні адмінбудинку райради відбулись так звані «громадські слухання» щодо врегулювання вартості пасажирських перевезень за участю керівництва РДА, голів місцевих рад та перевізників. Про громадське слухання не повідомили ні ...