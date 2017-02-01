Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Економіка

До місцевих бюджетів Львівщини – майже 720 млн грн

Богданівна Надія -
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Економіка

На Львівщині виділять понад 95 млн грн – на програму діагностики...

Богданівна Надія -
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Будьмо обережні
Життя

Департамент цивільного захисту закликає краян обережно поводиться із газом та опалювальними...

Богданівна Надія -
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Звернення

Львівська залізниця вимагає у Буської райради відшкодувати кошти за перевезення пільгових...

Матвіюк Роман -
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Економіка

На Львівщині невідомі особи представляються інспекторами Держпраці

Матвіюк Роман -
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Життя

Буськ може стати центром госпітального округу

Матвіюк Роман -
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Життя

Делегація Бущини побувала в Навчальному центрі Національної Гвардії України у Золочеві

Матвіюк Роман -
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Коротко

У Буську говоритимуть про ЗНО

Матвіюк Роман -
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Економіка

У Буському районі відбулась нарада щодо попередження крадіжок з церков

Матвіюк Роман -
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обираємо підлокітник для автомобіля
Цікаво

Як правильно вибрати підлокітник для автомобіля?

Марченко Ігор -
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