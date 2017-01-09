Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати На Львівщині зросте вартість проїзду для пасажирів

Відтак, перевізники Львівщини з 12 січня 2017 року впроваджують нові тарифи на міжміських та приміських обласних маршрутах. Відтак, перевізники Львівщини з 12 січня 2017 року впроваджують нові тарифи на міжміських та приміських обласних маршрутах.

Новини культури Як на Бущині вертепували (фото)

Різдвяні свята в селі Вербляни Буського району ніколи не приходить без традиційних колядок, які передаються з уст в уста вже сотні поколінь. Але одним із найкращих різдвяних звичаїв є колядування з Вертепом. На Різдвяні свята селом пройшло вертепн... Різдвяні свята в селі Вербляни Буського району ніколи не приходить без традиційних колядок, які передаються з уст в уста вже сотні поколінь. Але одним із найкращих різдвяних звичаїв є колядування з Вертепом. На Різдвяні свята селом пройшло вертепн...

Правоохоронні органи У Буському районі від переохолодження померла людина

У селі Стовпин Буського району на подвір’ї житлового господарства знайдено тіло місцевого мешканця, власника господаря з ознаками переохолодження. Про це повідомив в.о. начальника Буського відділення поліції Мар’ян Діжак. У селі Стовпин Буського району на подвір’ї житлового господарства знайдено тіло місцевого мешканця, власника господаря з ознаками переохолодження. Про це повідомив в.о. начальника Буського відділення поліції Мар’ян Діжак.

Цікаво знати Пральна машина: цікаві факти

Не всі знають, що історія прання налічує чимало цікавих фактів! І чи не кожен день поповнюється все новими і новими історіями. Не всі знають, що історія прання налічує чимало цікавих фактів! І чи не кожен день поповнюється все новими і новими історіями.

Святкуємо разом Як на Бущині відзначатимуть Різдвяні свята (програма)



Цікаво знати Біля новорічної ялинки у Буську пластуни урочисто передали мешканцям міста та району Вифлеємський вогонь миру

Щороку перед Різдвяними святами бузецькі пластуни передають мешканцям районного центру Буська та усім його гостям Вифлеємський вогонь миру Щороку перед Різдвяними святами бузецькі пластуни передають мешканцям районного центру Буська та усім його гостям Вифлеємський вогонь миру

Новини економіки Про сплату єдиного внеску – на зустрічі з підприємцями. Податкова соціальна пільга 2017.

В головному офісі Буської ОДПІ податківці розповіли про новації законодавства щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, які внесені Законом України від 06.12.2016 №1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавч... В головному офісі Буської ОДПІ податківці розповіли про новації законодавства щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, які внесені Законом України від 06.12.2016 №1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавч...

Новини культури В Буську відбулася презентація книги про життя шведської дворянки

В Буській центральній районній бібліотеці співробітниця Шведського інституту у Львові Соня Енгстром презентувала книгу співвітчизниці Аліції Алкаркроне «Prinsessa och partisan». В Буській центральній районній бібліотеці співробітниця Шведського інституту у Львові Соня Енгстром презентувала книгу співвітчизниці Аліції Алкаркроне «Prinsessa och partisan».

Цікаво знати Шановні мешканці Буського району! В найближчі дні очікується різке зниження температури повітря

За інформацію Львівського регіонального центру з гідрометеорології у найближчі дні 6 - 8 січня очікується подальше зниження температури до 18 - 23° морозу, місцями 26 - 30° морозу вночі та вдень до 12-17º морозу. За інформацію Львівського регіонального центру з гідрометеорології у найближчі дні 6 - 8 січня очікується подальше зниження температури до 18 - 23° морозу, місцями 26 - 30° морозу вночі та вдень до 12-17º морозу.

Новини культури Відбулось позачергове засідання районної комісії з питань ТЕБ і НС

4 січня в РДА відбулося позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке провів очільник району, голова районної комісії з питань ТЕБ і НС Петро Мороз. 4 січня в РДА відбулося позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке провів очільник району, голова районної комісії з питань ТЕБ і НС Петро Мороз.

Духовне життя Мешканці Бущини отримали Вифлеємський вогонь миру. Фото

Щороку перед Різдвяними святами бузецькі пластуни передають мешканцям районного центру Буська та усім його гостям Вифлеємський вогонь миру – символ, який нагадує про те, що люди в усьому світі повинні докладати максимум зусиль для того, аби на всі... Щороку перед Різдвяними святами бузецькі пластуни передають мешканцям районного центру Буська та усім його гостям Вифлеємський вогонь миру – символ, який нагадує про те, що люди в усьому світі повинні докладати максимум зусиль для того, аби на всі...

Святкуємо разом В Красному на Бущині відбулася смолоскипна хода, присвячена дню народження Степана Бандери. Фото

Хода стартувала від Красненського Народного дому і пройшла по центральній вулиці селища до пам’ятника «Борцям за волю України». Там о.Володимир відслужив поминальну панахиду. Хода стартувала від Красненського Народного дому і пройшла по центральній вулиці селища до пам’ятника «Борцям за волю України». Там о.Володимир відслужив поминальну панахиду.

Духовне життя У Буську передали Вифлеємський вогонь Миру усім бажаючим

Вже стало доброю традицією напередодні Різдва отримувати у свої домівки Вогонь з Вифлеєму. От і пластуни Станиці Красне НСОУ запрошують жителів Буська та району у середу, 4 січня, о 16.00 годині до різдвяної ялинки на площу Ринок, де передадуть В... Вже стало доброю традицією напередодні Різдва отримувати у свої домівки Вогонь з Вифлеєму. От і пластуни Станиці Красне НСОУ запрошують жителів Буська та району у середу, 4 січня, о 16.00 годині до різдвяної ялинки на площу Ринок, де передадуть В...

Святкуємо разом Новорічне свято у Верблянах на Бущині

Новорічне свято – це довгоочікувана казка для усієї малечі та дорослих. Діточки з нетерпінням чекають приходу червононосого Діда Мороза та тендітної красуні Снігуроньки. Новорічне свято – це довгоочікувана казка для усієї малечі та дорослих. Діточки з нетерпінням чекають приходу червононосого Діда Мороза та тендітної красуні Снігуроньки.

Історія нашого краю У Буську відбудеться презентація книги про життя останньої володарки палацу Бадені

Схоже на те, що насичена крутими поворотами і несподіванками, сюжетна лінія захопливої історії палацу Бадені матиме не менш цікаве продовження у новому 2017 році. Принаймні, стало відомо, що певний інтерес ця центральна міська архітектурна перлина... Схоже на те, що насичена крутими поворотами і несподіванками, сюжетна лінія захопливої історії палацу Бадені матиме не менш цікаве продовження у новому 2017 році. Принаймні, стало відомо, що певний інтерес ця центральна міська архітектурна перлина...

Цікаво знати Як вибрати стаціонарний медіаплеєр?

Медіаплеєр — це, по суті, такий простенький комп'ютер, заточений під відтворення відео. Велика частина медіаплеєрів всеїдні — програють відео будь-якого формату. Здавалося б, бери симпатичніше і дешевше, але різниця, як завжди, в деталях. Медіаплеєр — це, по суті, такий простенький комп'ютер, заточений під відтворення відео. Велика частина медіаплеєрів всеїдні — програють відео будь-якого формату. Здавалося б, бери симпатичніше і дешевше, але різниця, як завжди, в деталях.

Новини культури У Буському районі пройде смолоскипна хода на честь Бандери

Сьогодні 1 січня у селищі Красне пройде смолоскипна хода. Сьогодні 1 січня у селищі Красне пройде смолоскипна хода.

Цікаво знати Правила використання органічних добрив

Правила використання органічних добрив Правила використання органічних добрив

Святкуємо разом 1 січня – день народження Степана Бандери

1 січня 2017 року виповнюється 108 років від дня народження Степана Бандери, одного з ідеологів національно – визвольної боротьби української нації у ХХ ст, чиїм ім’ям донині називають патріотів різних національностей, що боролися за незалежність ... 1 січня 2017 року виповнюється 108 років від дня народження Степана Бандери, одного з ідеологів національно – визвольної боротьби української нації у ХХ ст, чиїм ім’ям донині називають патріотів різних національностей, що боролися за незалежність ...

Цікаво знати У Задвір’янському НД відбудеться святковий захід «Різдво єднає»

«Різдво єднає» - саме таку святкову назву має атракція, модератором якої є молоді представники Задвір’янської громади. Свято відбудеться 8 січня 2017 року в приміщенні сільського Народного дому. «Різдво єднає» - саме таку святкову назву має атракція, модератором якої є молоді представники Задвір’янської громади. Свято відбудеться 8 січня 2017 року в приміщенні сільського Народного дому.

Звернення до влади Шановні краяни! Дотримуйтеся правил безпечної поведінки під час проведення новорічно-різдвяних заходів

Зважаючи на те, що зазвичай під час Новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки при встановленні ялинок, користуванні гірляндами та піротехнічними виробами, дослухайтесь корисних... Зважаючи на те, що зазвичай під час Новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки при встановленні ялинок, користуванні гірляндами та піротехнічними виробами, дослухайтесь корисних...

Цікаво знати Реалізація та захист прав людини в управлінні Пенсійного фонду України

Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку, які об’єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і мають бути рівним для всіх людей. Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку, які об’єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і мають бути рівним для всіх людей.

Новини культури У Буську тривають реставраційні роботи церкви св.Миколая

Зараз у Буську тривають роботи з повернення первісного вигляду церкві св.Миколая. Зараз у Буську тривають роботи з повернення первісного вигляду церкві св.Миколая.

Листи до редакції Чи дійсно Буська районна лікарня доброзичлива до дитини?

Довгоочікувана і така бажана вагітність настала за 1,5 роки планування. Це було чудом, бо в мене проблеми по жіночому і кожен день в мене починався прийомом гормональних препаратів. 15.12.2016 р., за тиждень до приблизної дати пологів мене поклали... Довгоочікувана і така бажана вагітність настала за 1,5 роки планування. Це було чудом, бо в мене проблеми по жіночому і кожен день в мене починався прийомом гормональних препаратів. 15.12.2016 р., за тиждень до приблизної дати пологів мене поклали...

Цікаво знати Одяг для дітей: що треба знати дорослим при покупці?

Одяг для дітей: що треба знати дорослим при покупці? Одяг для дітей: що треба знати дорослим при покупці?

Листи до редакції Мешканці Буського району найбільше чекають від Сенютки відкриття відділень гемодіалізу

За два роки перебування на посаді голови Львівської ОДА Олег Синютка виконав менше 40% своїх публічних обіцянок. Моніторинг виконання обіцянок Олега Синютки провели експерти всеукраїнської громадської організації «Слово і діло», яка регулярно відс... За два роки перебування на посаді голови Львівської ОДА Олег Синютка виконав менше 40% своїх публічних обіцянок. Моніторинг виконання обіцянок Олега Синютки провели експерти всеукраїнської громадської організації «Слово і діло», яка регулярно відс...