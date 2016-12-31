Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати Правила використання органічних добрив

Правила використання органічних добрив Правила використання органічних добрив

Святкуємо разом 1 січня – день народження Степана Бандери

1 січня 2017 року виповнюється 108 років від дня народження Степана Бандери, одного з ідеологів національно – визвольної боротьби української нації у ХХ ст, чиїм ім’ям донині називають патріотів різних національностей, що боролися за незалежність ... 1 січня 2017 року виповнюється 108 років від дня народження Степана Бандери, одного з ідеологів національно – визвольної боротьби української нації у ХХ ст, чиїм ім’ям донині називають патріотів різних національностей, що боролися за незалежність ...

Цікаво знати У Задвір’янському НД відбудеться святковий захід «Різдво єднає»

«Різдво єднає» - саме таку святкову назву має атракція, модератором якої є молоді представники Задвір’янської громади. Свято відбудеться 8 січня 2017 року в приміщенні сільського Народного дому. «Різдво єднає» - саме таку святкову назву має атракція, модератором якої є молоді представники Задвір’янської громади. Свято відбудеться 8 січня 2017 року в приміщенні сільського Народного дому.

Звернення до влади Шановні краяни! Дотримуйтеся правил безпечної поведінки під час проведення новорічно-різдвяних заходів

Зважаючи на те, що зазвичай під час Новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки при встановленні ялинок, користуванні гірляндами та піротехнічними виробами, дослухайтесь корисних... Зважаючи на те, що зазвичай під час Новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки при встановленні ялинок, користуванні гірляндами та піротехнічними виробами, дослухайтесь корисних...

Цікаво знати Реалізація та захист прав людини в управлінні Пенсійного фонду України

Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку, які об’єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і мають бути рівним для всіх людей. Права людини представляють собою певні можливості людини, необхідні для її існування та розвитку, які об’єктивно визначаються досягнутим людством рівнем розвитку і мають бути рівним для всіх людей.

Новини культури У Буську тривають реставраційні роботи церкви св.Миколая

Зараз у Буську тривають роботи з повернення первісного вигляду церкві св.Миколая. Зараз у Буську тривають роботи з повернення первісного вигляду церкві св.Миколая.

Листи до редакції Чи дійсно Буська районна лікарня доброзичлива до дитини?

Довгоочікувана і така бажана вагітність настала за 1,5 роки планування. Це було чудом, бо в мене проблеми по жіночому і кожен день в мене починався прийомом гормональних препаратів. 15.12.2016 р., за тиждень до приблизної дати пологів мене поклали... Довгоочікувана і така бажана вагітність настала за 1,5 роки планування. Це було чудом, бо в мене проблеми по жіночому і кожен день в мене починався прийомом гормональних препаратів. 15.12.2016 р., за тиждень до приблизної дати пологів мене поклали...

Цікаво знати Одяг для дітей: що треба знати дорослим при покупці?

Одяг для дітей: що треба знати дорослим при покупці? Одяг для дітей: що треба знати дорослим при покупці?

Листи до редакції Мешканці Буського району найбільше чекають від Сенютки відкриття відділень гемодіалізу

За два роки перебування на посаді голови Львівської ОДА Олег Синютка виконав менше 40% своїх публічних обіцянок. Моніторинг виконання обіцянок Олега Синютки провели експерти всеукраїнської громадської організації «Слово і діло», яка регулярно відс... За два роки перебування на посаді голови Львівської ОДА Олег Синютка виконав менше 40% своїх публічних обіцянок. Моніторинг виконання обіцянок Олега Синютки провели експерти всеукраїнської громадської організації «Слово і діло», яка регулярно відс...

Партнери У ЛОДА підписали меморандум про співпрацю студентів-транспортників з автопідприємствами області

Сьогодні, 23 грудня, у ЛОДА під час другого регіонального Форуму з безпеки дорожнього руху відбулося підписання меморандуму про співпрацю щодо проходження практики студентів Національного університету "Львівська політехніка" на автопідприємствах Л... Сьогодні, 23 грудня, у ЛОДА під час другого регіонального Форуму з безпеки дорожнього руху відбулося підписання меморандуму про співпрацю щодо проходження практики студентів Національного університету "Львівська політехніка" на автопідприємствах Л...

Цікаво знати Новий потяг Інтерсіті здійснив свій перший рейс зі Львова до Перемишля

Потяг Інтерсіті+ № 705/706 Київ – Львів – Перемишль здійснив свій перший рейс. Урочисте відправлення поїзда відбулось у Львові за участі голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, а т... Потяг Інтерсіті+ № 705/706 Київ – Львів – Перемишль здійснив свій перший рейс. Урочисте відправлення поїзда відбулось у Львові за участі голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, а т...

Життєві історії Кізлівські майстрині і гармати, і царські карети виготовити можуть

Карети, гармати – це пережитки минулого. Техніка випереджує час. Для перевезень давно послуговуємось «залізними кіньми»: автобусами, поїздами, літаками і т.д. А про сучасну зброю узагалі можна багато говорити. Однак не скажеш, що карета чи гармата... Карети, гармати – це пережитки минулого. Техніка випереджує час. Для перевезень давно послуговуємось «залізними кіньми»: автобусами, поїздами, літаками і т.д. А про сучасну зброю узагалі можна багато говорити. Однак не скажеш, що карета чи гармата...

Політика В райдержадміністрації відбулася нарада з керівниками відділів апарату та окремих структурних підрозділів РДА

В понеділок, 26 грудня, відбулася апаратна нарада голови районної державної адміністрації Петра Мороза з керівниками відділів апарату РДА, окремих структурних підрозділів, служб, установ та організацій району. В понеділок, 26 грудня, відбулася апаратна нарада голови районної державної адміністрації Петра Мороза з керівниками відділів апарату РДА, окремих структурних підрозділів, служб, установ та організацій району.

Спортивні новини У Буську підвели підсумки футбольного сезону 2016 року

У суботу, 24 грудня, вся футбольна родина району зібралась у приміщенні сесійного залу Буської районної ради на урочисте підведення підсумків футбольного сезону Буського району 2016 року. У суботу, 24 грудня, вся футбольна родина району зібралась у приміщенні сесійного залу Буської районної ради на урочисте підведення підсумків футбольного сезону Буського району 2016 року.

Новини економіки До уваги пенсіонерів! Управління Пенсійного фонду України в Буському районі роз’яснює особливості виплати пенсій за січень 2017 року

З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року, 21 грудня Урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року. З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року, 21 грудня Урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року.

Короткий огляд подій Поблизу Буська посеред дороги спалахнув сміттєвоз, водій загинув

«26 грудня о 03:45 год. поблизу м. Буськ на об'їзній автодорозі біля перехрестя доріг до с. Яблунівка в автомобілі-сміттєвозі «МАЗ» (зареєстрований у м. Кременчук Полтавської області) виникла пожежа», - йдеться у повідомленні. «26 грудня о 03:45 год. поблизу м. Буськ на об'їзній автодорозі біля перехрестя доріг до с. Яблунівка в автомобілі-сміттєвозі «МАЗ» (зареєстрований у м. Кременчук Полтавської області) виникла пожежа», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронні органи У Буському районі правоохоронці провели рейд по виявленню браконьєрів

У неділю, 25 грудня, мобільна група Буського відділення поліції, спільно з працівниками районного Товариства мисливців та рибалок «Лісівник» та журналістом Буського медіа порталу, здійснили рейдову перевірку в мисливських угіддях Буського району з... У неділю, 25 грудня, мобільна група Буського відділення поліції, спільно з працівниками районного Товариства мисливців та рибалок «Лісівник» та журналістом Буського медіа порталу, здійснили рейдову перевірку в мисливських угіддях Буського району з...

Цікаво знати Вибираємо країну для відпочинку в Південно-Східній Азії - поради туристу

Фахівці туристичних агентств зазначають: з кожним роком серед російських туристів зростає популярність відпочинку в Південно-Східній Азії. Закономірне питання: чим привабливі такі подорожі? Фахівці туристичних агентств зазначають: з кожним роком серед російських туристів зростає популярність відпочинку в Південно-Східній Азії. Закономірне питання: чим привабливі такі подорожі?

Цікаво знати Гарячі тури до Італії зі Львова

Гарячі тури до Італії зі Львова Гарячі тури до Італії зі Львова

Цікаво знати Функціональні можливості витяжок

Функціональні можливості витяжок Функціональні можливості витяжок

Новини економіки На Львівщині затвердили обласний бюджет на 2017 рік

Сьогодні, 22 грудня, під час сесії Львівської обласної ради затверджено бюджет області на 2017 рік у розмірі 12,9 млрд грн. Сьогодні, 22 грудня, під час сесії Львівської обласної ради затверджено бюджет області на 2017 рік у розмірі 12,9 млрд грн.

Цікаво знати Пам’ятка щодо профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань

У зв’язку з розпалом епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних інфекцій (ГРІ) 2016-2017 років Держпродспоживслужба звертає увагу на здійснення заходів щодо профілактики цих захворювань. У зв’язку з розпалом епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних інфекцій (ГРІ) 2016-2017 років Держпродспоживслужба звертає увагу на здійснення заходів щодо профілактики цих захворювань.

Цікаво знати Робота у Польщі:‭ ‬за і проти. Тернополяни діляться досвідом

Більш ніж удвічі збільшили кількість запитів на роботу для тернополян польські підприємці.‭ ‬Тернопільські фахівці кажуть,‭ ‬що основна причина зацікавленості нашими працівниками у тому,‭ ‬що поляки частіше виїж... Більш ніж удвічі збільшили кількість запитів на роботу для тернополян польські підприємці.‭ ‬Тернопільські фахівці кажуть,‭ ‬що основна причина зацікавленості нашими працівниками у тому,‭ ‬що поляки частіше виїж...

Короткий огляд подій Громадські організації прозвітують про витрачені бюджетні кошти

У вівторок, 27 грудня, у "вільному просторі" coMMuna (вул. Галицька, 1) відбудеться презентація звітів інститутів громадянського суспільства про реалізацію їх проектів, на які вони отримали фінансову підтримку з обласного бюджету. У вівторок, 27 грудня, у "вільному просторі" coMMuna (вул. Галицька, 1) відбудеться презентація звітів інститутів громадянського суспільства про реалізацію їх проектів, на які вони отримали фінансову підтримку з обласного бюджету.

Політика 22 грудня відбулася XI сесія Буської районної ради VІІ-го скликання

Сьогодні, 22 грудня, за участю голови райдержадміністрації Петра Мороза, керівників управлінь, відділів РДА, установ та організацій, голів місцевих рад відбулася одинадцята сесія Буської районної ради VII скликання. Провів засідання голова районно... Сьогодні, 22 грудня, за участю голови райдержадміністрації Петра Мороза, керівників управлінь, відділів РДА, установ та організацій, голів місцевих рад відбулася одинадцята сесія Буської районної ради VII скликання. Провів засідання голова районно...

АТО, військові справи У січні-березні проводитиметься приписка громадян 2000 р.н. до призовних дільниць

На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” з 03 січня по 31 березня 2017 року оголошується приписка до призовної дільниці Буського району Львівської області громадян 2000 року народження. На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” з 03 січня по 31 березня 2017 року оголошується приписка до призовної дільниці Буського району Львівської області громадян 2000 року народження.

Цікаво знати Як правильно зняти квартиру щоб не обдурили

Покрокова інструкція Як правильно зняти квартиру подобово? Що потрібно знати, коли знімаєш квартиру на короткий термін? Покрокова інструкція Як правильно зняти квартиру подобово? Що потрібно знати, коли знімаєш квартиру на короткий термін?

Цікаво знати Переклади для енергетики

Медичний переклад, медичний перекладач Медичний переклад, медичний перекладач

Партнери Школи Львівщини отримали 1 435 комп’ютерів

У вівторок, 20 грудня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка разом з Головою правління ПАТ "Укргазвидобування" Олегом Прохоренком у Дрогобичі передали 20 комп'ютерів учням чотирьох шкіл міста У вівторок, 20 грудня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка разом з Головою правління ПАТ "Укргазвидобування" Олегом Прохоренком у Дрогобичі передали 20 комп'ютерів учням чотирьох шкіл міста